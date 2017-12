Fotograf a žena

Miro Švolík

Patrí k novej slovenskej vlne, nazývanej aj Generácia '60, s mottom fotiť to, čo ho baví. Mira Švolíka baví aj fotografia nahého ženského tela. Výrazným prvkom jeho fotografických cyklov je príbehovosť. 1. Kedysi, keď som chodil do školy, pokúšal som sa fotiť ženskú krásu.

2. Výsledky ma vôbec neuspokojovali, a tak som s tým prestal. Na desať rokov. Medzitým som fotil krajinu, ľudí, zvieratá a tak podobne.

3. Jedného dňa (po 10. rokoch) som sa rozhodol, že budem opäť s fotením krásy pokračovať.

4. Spýtal som sa jednej krásky, či by som ju mohol odfotiť. Vyzlečenú. Řekla, tak teda jo.

5. Bol som vtedy z toho fotenia tak roztrasený, že som na konci zistil, že vo fotoaparáte nie je vložený film.

6. Odvtedy prešlo niekoľko rokov, ale vždy, keď fotím ženskú krásu, pociťujem to ako mimoriadny estetický zážitok.

7. Postupne som sa naučil sústrediť sa aj na to, aby bol vo fotoaparáte vložený film.

8. Ak niektorá krása súhlasí s pózovaním pred mojim fotoaparátom, je to, akoby som od nej dostal krásny darček.

9. Navždy som jej za to dlžníkom.

10. Asi nemôžem existovať bez krásnych výtvarných objektov.