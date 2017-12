Divadelné premiéry tohto týždňa

15. máj 2003 o 14:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Z predstavenia Osem žien na bratislavskej Novej scéne. FOTO - TASR

Inovovaný Hamlet

William Shakespeare: Hamlet. Divadlo Aréna Bratislava. Réžia a úprava: Anton Šulík. Scéna: Boris Kudlička. Kostýmy: Fero Mikloško. Hrajú: Zuzana Mauréry, Marko Igonda, Juraj Mokrý a ďalší. Premiéra: 15. mája

Čo nové by už mohol priniesť Hamlet? Veď ho hrá každé väčšie divadlo, pretože je to ošúchaná stará „šejkspírovská“ klasika. Aréna však pokračuje vo svojej ambícii osloviť mladých divákov, a preto Hamleta spracovali mladí tvorcovia.

Režisér potlačil historizujúce momenty o vzťahoch medzi Anglickom a Francúzskom a zameral sa na Hamleta. Pomohol si populárnou a čoraz viac využívanou videoprojekciou, ktorá umožňuje návrat o štyri storočia späť. „Slúži nám namiesto akéhosi záznamníka alebo diktafónu, kam si človek poznamenáva vlastné postrehy. Niečo ako poznámky na kus servítky,“ hovorí režisér.

K tímu sa pridal aj Boris Kudlička, ktorý je podľa režiséra „minimálne európskou megahviezdou“. Napriek tomu, že v Poľsku patrí medzi sto najväčších osobností národa, ich vzťah s Tónom Šulíkom má takmer rodinný rozmer. Na jeho scéne sa z mohutnej americkej továrne dvadsiatych rokov stáva apartmán. Dominuje v ňom obrovský svietiaci stôl a oživuje ho akvárium s plávajúcou rybkou. Veľkoplošná obrazovka slúži na projekciu a zároveň ako továrenský bezpečnostný systém, o ďalšie inovátorské prvky sa postaral aj kostýmový výtvarník.

Medzinárodný projekt

Na námet hry Sarah Kane: Crave. Štúdio 12, Bratislava. Réžia: Aleksandar Ivanovski. Hrajú: Anna Caunerová, Katarína Mojžišová, Štefan Martinovič a James Grellier. Premiéra: 16. a 17. mája

V koprodukcii Katch The Producer, Asociácie súčasného tanca a Štúdia 12 k nám prichádza medzinárodný projekt. Je verejnou prezentáciou nadchádzajúcej trojtýždňovej tvorivej dielne.

V macedónskej réžii sa predstaví okrem slovenských účinkujúcich aj Brit James Grellier. Režisér už na Slovensku pracoval s poslucháčmi Vysokej školy múzických umení a dokonca režíroval aj hru inšpirovanú textami Júliusa Satinského a Milana Lasicu. A toto sa hovorí o Ivanovského divadelnej réžii: „Jeho predstavenia sú ako tiché polyfónie zraniteľnosti búriacej sa zvnútra hercovho lona.“

Pohodlie alebo šťastie

Alois a Vilém Mrštíkovci: Mariša. Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Réžia: Jan Antonín Pitínský a. h.. Hrajú: Eva Večerová, Eva Pavlíková, Ivan Vojtek, Adela Gáborová a ďalší. Premiéra: 16. mája

Jedna z najvýznamnejších osobností súčasnej českej réžie naštudovala scénické fresky s prvkami slovenského ľudového folklóru. Zasadená je do dedinského prostredia, kde sa z pozadia príbehu bohatého mlynára a mladej dievčiny vynárajú otázky o hodnotách, šťastí a cieľoch. Mariša je mladá a krásna, pokorná. Útle žieňa prináša na javisko vášeň, vzdor, bôľ z nenaplnenej lásky, no nakoniec necháva zvíťaziť slobodnú ľudskú vôľu. Inscenáciu charakterizuje razantnosť naznačenej myšlienky, pravdivosť, drsnosť, krehkosť a mravný základ postáv.

Nežnosť na ôsmu

Robert Thomas: Osem žien. Nová scéna Bratislava. Réžia: Roman Polák. Hrajú: Zuzana Mauréry, Táňa Kulíšková, Eva Rysová a ďalší. Premiéra: 16. a 17. mája

Ženy ako tajomné intrigánky s mnohými tvárami sú vďačnou múzou pre spisovateľov. Inscenáciu s čisto ženským obsadením a kriminálnou zápletkou uvedú zajtra aj na javisku Novej scény. Muzikálmi oplývajúca scéna tentoraz siahla po „činohernejšom“ predstavení, ale aj tak si dámy zanôtia aj zatancujú, pretože podľa choreografky Bibiany Mikleovej ich mnohokrát práve obsadenie a hudba prinútili k živšiemu pohybovému stvárneniu. Ani pri tanci však herečky nedostanú partnera, čím si hra uchová nežnejší nádych až do konca.

Postará sa o to napríklad aj postava Pierette, ktorú si zahrá Zuzana Mauréry. Pierette je zvodná slečna so širokým úsmevom a inteligentným úsudkom. Musela ju Mauréry vôbec hrať? „Áno, pretože okrem toho je to ešte žena, ktorá pozná život,“ tvrdí.

Ženská intuícia, šarm a už spomínané intrigy sa naplno prejavia pri pátraní po vrahyni. Tragédia sa odohrala na osamelom vidieckom sídle pri rodinnom stretnutí. „Medzi sebou sme konflikty nemali, a keď sme nevedeli, ako ďalej, obrátili sme sa na režiséra. Bol úžasný a rešpektoval všetky naše prednosti. Dúfam, že pri nás netrpel,“ dodáva Zuzana Mauréry.

Inšpirácia z Káhiry

Zuzana Hájková: Tichá púšť. Komorné divadlo Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Réžia: Zuzana Hájková. Hudba: Róbert Mankovecký. Hrajú: Lenka Vokurková, Tomáš Nepšinský a ďalší. Premiéra: 16. a 17. mája

Po otvorení tohtoročnej sezóny na festivale experimentálneho tanca v egyptskej Káhire s hrou Šachmat alebo šachymachy sa Štúdio tanca hlási s novým predstavením. Choreografka v hlave nosila nápad s púšťou, ktorý umocnil práve pobyt v Afrike. Prišla s predstavením so symbolom púšte ako prírodného povrchu Zeme, ale zároveň aj ľudskej duše. „Tak ako sa k tichu dostávame cez ruch, prichádzame do samoty vlastnej duše cez ľudí okolo nás,“ vysvetľuje režisérka Zuzana Hájková.

Arabskú kultúru sa snažili preniesť na javisko kostýmami aj tancom. „Pokus vyšiel. Našli sme totiž v našich ženách to, čo sme videli v tých arabských,“ hovorí režisérka. Práve arabská kultúra bola v posledných dňoch témou titulných novinových stránok. Aj v choreografke a režisérke zarezonoval vojenský konflikt, pretože súčasne s ním pripravovala novépredstavenie.