Pokračovania Matrixu budú bez záplavy reklamných predmetov

15. máj 2003 o 8:40 © TASR 2003

Los Angeles 15. mája (TASR) - Pokračovanie sci-fi trháku Matrix s názvom The Matrix Reloaded nebude sprevádzať záplava reklamných predmetov ako to bolo v prípade Hviezdnych vojen a iných hollywoodskych megaprodukcií.

Očakáva sa, že film, ktorý bude mať v Európe premiéru 22. mája, vytvorí nové rekordy v tržbách. Napriek tomu sa fanúšikovia Matrixu nedočkajú záplavy hrnčekov na kávu, zberateľských nálepiek, figúrok filmových hrdinov a podobných predmetov.

Producenti filmu - hollywoodske štúdio Warner Brothers a austrálske štúdio Village Roadshow - totiž obmedzili propagačnú kampaň len na niekoľko subjektov, informoval denník Wall Street Journal. Vsadili najmä na multimediálnu marketingovú stratégiu, ktorá siaha od počítačových programov cez CD, DVD a krátke filmy po internetové hry.

Medzi hŕstkou nadobúdateľov licencií pre produkty súvisiace s pokračovaním Matrixu je napríklad pivo Heineken, športový nápoj PowerAde, Coca-Cola a firma Samsung. V porovnaní s viac ako stovkou licencií, ktoré štúdio Warner Brothers udelilo v prípade Harryho Pottera, je to málo.

Obmedzenie súvisí so žiadosťou tvorcov Andyho a Larryho Wachowských, ktorí nechcú znechutiť svojich fanúšikov. Je to dobre, najmä keď 5. novembra príde do kín tretí diel The Matrix Revolutions.

Okrem počítačovej hry Enter the Matrix, ktorá ďalej rozvíja dej filmu, sa pripravuje aj séria deviatich animovaných filmov v japonskom štýle manga. Takzvané animatrixy vyjdú v júni na DVD. V spolupráci s francúzskym softvérovým domom Ubi Soft sa pracuje na internetových hrách.

Na marketing pokračovaní Matrixu vynaložia obidve štúdiá asi 150 miliónov dolárov. Náklady na produkciu dosiahli necelých 350 miliónov dolárov.