Viac Francúzska, menej Američanov

16. máj 2003 o 10:00 HANNS-GEORG RODEK, Cannes

Monika Bellucci počas slávnostného otvorenia festivalu. Talianska herečka účinkuje v druhom pokračovaní filmu Matrix, ktorý mal včera v Cannes európsku premiéru. FOTO - REUTERS

Existuje neklamný indikátor pravdy o Cannes 2003 – gastronómia. Julie Fisková, šéfka amerického pavilónu, kam sa jej krajania vždy chodia zotaviť z nárokov Nouvelle Cuisine, hovorí: „Som tu pätnásť rokov a ešte nikdy sem neprišlo toľko Američanov.“

Predstavitelia festivalu by to rozhorčene popreli a poukázali na včerajšok, ktorý bol celý v znamení svetovej premiéry Matrix Reloaded. A na sobotu, keď príde Schwarzenegger s Terminátorom 3. A na stredu, keď Elizabeth Taylorová predstaví zreštaurovanú verziu klasického filmu Jamesa Deana Giganti.

Ale to všetko je len alibi a s festivalom v skutočnosti súvisí len okrajovo. Pre Matrix sa festival v Cannes náhodou presne trafil do globálneho marketingového plánu. Keby bol štart naplánovaný o dva týždne skôr alebo neskôr, festival by obišiel naprázdno. Terminátor sa neráta, pretože Arnie prinesie len pár minút zo svojej poslednej šance na comeback a ukáže ho len privilegovanej hŕstke. A Liz je tu tak či tak každý rok, na galavečere venovanom AIDS.

Zoznam chýbajúcich je oveľa impozantnejší než zoznam prítomných. Spoločnosť Warner Bros. priniesla do Cannes Matrix, po iných veľkých hollywoodskych štúdiách – Universal, DreamWorks, Paramount, Miramax – niet na Azúrovom pobreží ani stopy.

Nie je na to všeobecné vysvetlenie, len niekoľko čiastkových. Jedným je sklon Hollywoodu využiť európske festivaly ako štartovaciu rampu pre svoje produkty bez toho, aby sa vystavil ich porotám. Ďalším sú miliónové náklady na vystúpenie v Cannes a slabý kurz dolára. A niekde vedľa toho ešte dôsledky irackej vojny, americký hnev zo striktného nie Francúzov a strach, že Yankeeovia budú prijímaní ešte chladnejšie než inokedy.

Pokiaľ ide o novinky a prítomnosť slávnych režisérov, v Cannes budú chýbať Jane Campionová (In the Cut), Quentin Tarantino (Kill Bill), Robert Altman (The Company) a bratia Coenovci (Intolerable Cruelty). Z neamerických štamgastov v Cannes absentujú nové filmy Emira Kusturicu, Ingmara Bergmana, Wong Kar-waia či Bernarda Bertolucciho. Isteže, všetci menovaní tvorcovia budú tvrdiť, že nestihli svoje filmy dokončiť, a iste to bude v niektorých prípadoch aj pravda. Ale umocňujúci sa efekt odmietnutí bije do očí.

Na začiatku desaťdňového filmového maratónu majú teda novinári skôr dojem, že prišli na francúzske majstrovstvá sveta s niekoľkými zahraničnými hosťami. V hlavnej súťaži je desať francúzskych príspevkov, vo väčšine ktorých takmer všetko máva trikolórou – to je takmer polovica zo všetkých súťažných snímok.

Festival sa v stredu začal remakom slávneho Fanfána tulipána, milovaného generáciami Francúzov, ich rodinného striebra. Rola si žiada herca, čo sa nenútene postaví na hrebeň strechy s jednou rukou vbok a s kordom v druhej odrazí dvadsať útočníkov naraz.

Vincent Perez má potrebnú atletickú výbavu, ale tam, kde by mal vyžarovať mužne chlapčenský šarm Gérarda Philipa, len ho dobieha. Režisér Gérard Krawczyk korení príbeh z predrevolučného Francúzska hrsťou súčasných narážok. Perez šermuje s prvkami breakdance a kung-fu. Vážny festival sa začal včera.