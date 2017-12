Paul McCartney nadchol budapeštianske publikum už na prvý raz

Budapešť 16. mája (TASR) - Takmer do posledného miestečka obsadené hľadisko novej viacúčelovej haly Budapest Sportaréna bolo vo štvrtok večer dejiskom ...

16. máj 2003 o 3:04 © TASR 2003

Budapešť 16. mája (TASR) - Takmer do posledného miestečka obsadené hľadisko novej viacúčelovej haly Budapest Sportaréna bolo vo štvrtok večer dejiskom 180-minútového koncertu Paula McCartneyho, na ktorého vystúpenie čakalo Maďarsko viac ako štyri desaťročia.

Program, ktorý uviedla tanečná minifantázia a v ktorom nechýbali osvedčené tituly liverpoolského kvarteta Beatles (medziiným Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, Hey Jude, Let It Be, Lady Madonna, Yesterday, Fool On The Hill, Back In The USSR), sólovej éry protagonistu i obdobia jeho formácie Wings (Band On The Run), priviedol asi 12.000 divákov niekoľkokrát do varu.

Britský umelec si koncert uvádzal v angličtine, ale nečakane aj v jazyku hostiteľskej krajiny. Maďarčinu označil síce za neľahký jazyk, ale s nástrahami jej výslovnosti a gramatiky sa vďaka pomoci organizátorov vyrovnal bravúrne. Nadšenie divákov nemalo konca kraja, keď umelec zložil poklonu publiku a objavil sa na scéne s maďarskou vlajkou. Už predtým stihol McCartney venovať po skladbe všetkým zaľúbencom (veď je máj), ako aj dnes narodeným.

Diváci, medzi ktorými bolo mnoho návštevníkov zo Slovenska, Srbska, Českej republiky, Poľska, ale aj Švédska, či Veľkej Británie, odchádzali skutočne spokojní po profesionálnom výkone hviezdy a presvedčivej hudobnej produkcii skupiny, umocnenej projekciou na viacerých obrazovkách a miniohňostrojom. Viacerí sa nechali počuť, že sa už tešia na ďalšie stretnutie s jedným z dvoch žijúcich členov legendárnych Beatles.

Pred koncertom prijal Sira Paula McCartneyho maďarský premiér Péter Medgyessy s manželkou. Hosťovi daroval autentickú píšťalu zo Somogyskej župy a súčasne ho požiadal o autogram na jednu zo svojich vinylových gramoplatní Beatles.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) le sla