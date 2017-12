Tichá púšť v banskobystrickom Štúdiu tanca

BANSKÁ BYSTRICA 16. mája (SITA) - Tichá púšť je názov nového tanečného predstavenia režisérky a choreografky Zuzany Hájkovej, ktoré dnes už ako druhú premiéru sezóny uvádza banskobystrické Štúdio tanca (ŠT). Ako autorka uvádza, námet vzbĺkol v jej hlave p

16. máj 2003 o 19:07 NULL

očas vystúpenia súboru ŠT v Káhire. Zážitky z tejto návštevy a zo stretnutí s arabskou kultúrou sa postupne pretavili do príbehu muža, ktorý stojí na okraji púšte, aby do nej vkročil, aby sa stretol s inými ľuďmi, ale najmä aby sa vydal za svojím osudom a stretol sa so svojím Ja. Ako vo vyprahnutom tichu prírody pozrie aj do ticha vo svojej duši, divákom ukážu tanečníci ŠT Tomáš Nepšinský a Ondřej Vidlář, Veronika Koprnová, Zdenka Svíteková a Lenka Vokurková. Hudbu zložil Róbert Mankovecký, scéna a kostýmy sú dielom Aleny Agricolovej, svetelný dizajn pripravil Ján Čief. Premiéru sprevádza vernisáž výstavy ručne maľovaných hodvábnych šatiek z tvorby Nataši Bauzovej.