Barry White mal porážku

Los Angeles 17. mája (TASR) - Americká soulová spevácka hviezda Barry White utrpel porážku v Los Angeles.

Na základe informácií jeho dcéry Shaheary Whitovej o tom informovala internetová stránka E!Online. Spevák utrpel mŕtvicu už 1. mája počas dialýzy, kedže je chorý na obličky. Od tejto príhody má White známy svojimi hitmi ako You're the First, The Last a My Everything problémy s rečou.

Shaheara Whiteová však vyjadrila presvedčenie, že jej 58-ročný otec chorobu prekoná a znovu sa objaví na verejnosti a pred svojim publikom. Počas minuloročnej jesene sa objavili informácie, že spevák hľadá darcu na transplantáciu obličiek. White so svojou nadmernou postavou trpí už od roku 1999 na vysoký krvný tlak a vtedy ho museli na toto ochorenie aj hospitalizovať.

Zo zdravotných dôvodov musel už viac razy odvolať svoje koncerty. White priťahuje necelých 40 rokov svojim hlbokým jedinečným hlasom a romantickými hitmi, keď skladby ako Love's Theme, Can't Get Enough Of Your Love a Babe sa stali už klasikou.