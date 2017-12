Po dlhých rokoch je Slobodná Európa konečne naozaj slobodná

Po ôsmich rokoch trápenia spojeného s tvrdými drogami a následnými očistcami vychádza bratislavskej punkrockovej skupine Slobodná Európa nový album.

19. máj 2003 o 9:00 PETER BÁLIK

Slobodná Európa. FOTO – BOBO BOŠKA

Basgitarista Braňo Alex, spevák Whisky a gitarista Sveťo Korbel, doplnení o nového bubeníka Tuleňa, našli v sebe silu, natočiť kolekciu nových pesničiek. Slobodná Európa je dnes silnejšia ako nikdy predtým.

Je to nový začiatok, spokojne pritakáva trojica muzikantov.

Na novom albume s názvom Trojka už nenájdete pieseň typu Unavení a zničení, inak skvelú skladbu z ich druhého rovnomenného albumu. Skôr jej opak. Radosť zo života sa odráža napríklad v slovách refrénu prvého singla z novinky s názvom Pes: „A ja sa dívam na svet očami, jak slnko svieti veselo nad nami, ospalo zívam a prepletám nohami.“

Už na prvé počutie je to dobrá pieseň, podobne ako celý album, možno najlepší z troch, ktoré nahrali.

Po deviatich rokoch mlčania, ktoré uplynuli od ich dvojky Unavení a zničení sa členovia kapely stretli na pódiu na svadbe Whiskyho a Dorotky Nôtovej.

„22. 2. 2002!“ vyhŕkne dátum pamätného dňa Whisky. „Čakali sme na Sveťa, kým si vyrieši svoje veci. Ja a Braňo Alex sme chceli hrať stále.“

Slobodná Európa sa oficiálne nikdy nerozpadla, nikto však neveril, že sa dá opäť dohromady. Dokonca ani Sveťo, ktorý sa zbavil ťažkého heroínového návyku pomocou, ako sám vraví, Božej sily. „Pauza, ktorú sme si urobili, bola veľmi prospešná. Keby sme ju neurobili, možno dnes ani nežijeme. Sme konečne čistí, ale o našej minulosti rozprávať už nechceme.“ Slobodka prežívala, podobne ako jej členovia, pomocou sólových projektov. Whisky vydal prehliadaný sólový album, na ktorom hral aj Sveťo. Braňo Alex vystupoval v druhej polovici 90. rokov pod hlavičkou Slobodná Európa s českými hudobníkmi z kapely Squad 96, s ktorými vydal dnes raritnú nahrávku This is Punkrock from Transylvania.

Keď Whisky a Dorotka, ktorá je dnes piatym neoficiálnym členom skupiny, s pomocou priateľov robili album Overground, Braňo a Sveťo začali spolu hrávať. Znovu objavili staré skladby a pracovali na nových.

„S Braňom sa stretávam od roku 1979,“ hovorí Sveťo Korbel, ktorý so svojím spolupútnikom pôsobil v 80. rokoch v inej legende slovenského punku – v skupine Zóna A. Po odchode z nej založili Slobodnú Európu. Presadili sa hneď debutovým albumom Pakáreň. Potom ich príbeh už poznáme.

Na Trojke potvrdili, že sú vo svojom žánri najlepšími hudobníkmi na území bývalého Československa. Gitarové rify Sveťa majú blízko k Iggy Popovi a jeho The Stoogies. „Je to moja DNA,“ hovorí Korbel. Braňo Alex skôr miluje Ramones.

Od týchto vplyvov sa odvíja hudba Slobodnej Európy, ktorej Whisky dodáva texty na poslednú chvíľu, niekedy aj v deň nahrávania. „Potrebujem tlak a stres, aby som niečo napísal. Ale možno je to aj lenivosť,“ hovorí Whisky o svojej pracovnej metóde.

Bezstarostné piesne ako Shut Up, Nechcem byť šišatý sa striedajú so spoločenskými témami v skladbách Za 5 minút 12, Nič sa nedeje alebo 2003. Sú to klasické piesne Slobodnej Európy, ktorej skúsenosti s heroínom sa premietli aj do piesní – Relatívny pokoj a Zbytočné slzy.

Iná je vydarená a goticky ladená skladba Havran, ktorú Braňo Alex zložil na báseň Edgara Allana Poa. Prekvapí aj záverečná Vjeran Pas od juhoslovanskej punkovej skupiny Termiti. Zaradiť Verného psa na Trojku bol Braňov nápad: „V mladom veku som objavil juhoslovanskú punkovú scénu cez platňu Nová vlna. Boli tam aj Termiti. Zo Sveťom sme Vjeran Pas hrávali kedysi v skupine Pankharti. Budem sa snažiť, aby sa ľudia z Termitov dozvedeli, že na Slovensku sú ľudia, ktorí ich majú radi.“

Slobodná Európa je späť.