CD / pop

nové CD na trhu

19. máj 2003 o 11:00

Blur: Think Tank

EMI 2003

Na svete je nový album britskej skupiny Blur, ktorá v polovici deväťdesiatych rokov súťažila o britpopový trón so skupinou Oasis. Na začiatku nahrávania kapelu opustil jej dlhoročný člen a gitarista Graham Coxon. Zvyšným členom trvalo dvanásť mesiacov, než stihli pripraviť album Think Tank. Vďaka nemu precestovali kus sveta – nahrávanie prebiehalo v Londýne, Maroku alebo na farme lídra a speváka Damona Albarna. Podľa prvých recenzií ide o akýsi kompromis medzi jeho elektronickým projektom Gorillaz a klasickými skladbami Blur. Na zvuku sa podieľala špička britskej tanečnej scény ako William Orbit alebo Norman Cook, vystupujúci pod pseudonymom Fat Boy Slim.

Simply Red: Very Best Of

Warner Bros 2003

Dve a pol hodiny skladieb ponúka výber britskej soulovo-popovej formácie Simply Red, rozdelený do dvoch cédečiek. Na jednom sú balady, druhý obsahuje svižné, tanečnejšie piesne. Výberovka jednej z najznámejších britských skupín deväťdesiatych rokov, ktorú vedie jej frontman Mick Hucknall, je obohatená o dve B-strany singlov a dve živé skladby z koncertu v Montreaux z roku 2002.

Junior Senior: D-d-don‘t Stop

The Beat

Universal 2003

Jeden je homosexuál, druhý nie. Obaja sú však najlepším dánskym exportným tovarom od piva Carlsberg, napísal o skupine Junior Senior hudobný magazín Q. Debut dvoch Dánov je malou senzáciou tanečnej scény. Štrnásťpiesňový album je zmesou všetkých možných štýlov od popu, funku, disca a hip-hopu, vzdialene pripomínajúcu šialenú kombináciu medzi Beastie Boys a skupinou ABBA. Jesper „Junior Mortensen“ a Jeppe „Senior“ Breum Laursen namiešali koktail, ktorý drží pohromade vďaka ľahkosti a humoru ako napríklad v piesni Shake Your Coconuts, v ktorej nabádajú, aby ľudia netancovali podľa MTV. Hýbte sa podľa seba, aj keď vyzeráte ako blázon, tvrdí mladší z dvojice.

Suzanne Vega: Retrospective – The Best Of Suzanne Vega

A and M 2003

Najlepšou možnosťou, ako získať prehľad o tvorbe americkej folkovo-rockovej speváčke Suzanne Vega pred jej júnovými koncertmi v Prahe a Bratislave je zohnať si jej posledný výberový album. Ten zachytáva jej všetky dôležité piesne od polovice 80. rokov až po súčasnosť. Hity ako Luka, Tom‘s Diner, 99,9 Degrees Farenheit alebo In Liverpool by mohli zaznieť aj na očakávaných koncertoch.

(peb)