Nicole Kidmanová s najočakávanejším filmom

Nicole Kidmanová včera prišla do Cannes so svojím posledným filmom Dogville, ktorý režíroval Lars von Trier, pravdepodobne najočakávanejším filmom festivalu. Iste aj vďaka tomu, že tak von Trier, ako Nicole Kidmanová práve absolvujú svoju zlatú éru.

20. máj 2003 o 9:00

Tento rok získal Oscara jej portrét Virginie Woolfovej The Hours, a Lars von Trier zasa získal Zlatú palmu s Tanečnicou v tme s hviezdou Björk. Teraz sú všetci zvedaví na Dogville. Zvedavosť budí samotný spôsob, ako bol film nakrútený – ako obyčajná divadelná scéna s niekoľkými rekvizitami na dlážke. Film rozpráva príbeh Grace, krásky, ktorá ušla od bandy gangsterov, do amerického zapadákova Dogvillu v Skalistých horách. Mestečko súhlasí, že ju schová, ale musí za to draho zaplatiť – nakoniec skončí s reťazou, obojkom a zvončekom. V dokumente Kirsten Jacobsenovej o nakrúcaní tohto filmu Nicole Kidmanová hovorí: „Reťaz, obojok, zvonček…áno, hrozne mi to prekážalo. Bolo mi odporné dávať si obojok, uf.“

Lars von Trier umiestnil film do Ameriky, hoci tam nikdy nebol. „To, ako obyvatelia mestečka zaobchádzajú s Grace, súvisí s tým, že ak sa prezentujete druhým ako dar, je to nebezpečné.“ (puk)