Známy Dán opäť nadchol Cannes

Cannes včera zažil prvý zo svojich vrcholov – bol ním film dánskeho režiséra Larsa von Triera, v ktorom hrá hlavnú úlohu Nicole Kidmanová.

20. máj 2003 o 12:00

Austrálska herečka Nicole Kidmanová pózuje davu fotografov.

Film sa volá Dogvill. Slávny Dán Lars von Trier si vymyslel americké mestečko, odkiaľ každý, kto sa tam náhodou dostane – tak ako Nicole Kidmanová, túži za každú cenu zmiznúť. Spútanú reťazami, so zvončekom na krku ju miestni muži rad za radom znásilňujú.

Už na novinárskej projekcii sála po záverečných titulkoch burácala nadšeným potleskom a neskôr publikum aplaudovalo postojačky.

Na tlačovke americkí novinári, ktorí mali za sebou len upútavku, Larsovi von Trierovi veľmi neverili, že vo filme ide predovšetkým o univerzálne témy a nie protiamerické. Ale aj oni sa pýtali skôr opatrne a nikto ho neobvinil. „Ich bin ein American,“ vyhlásil von Trier anglickou nemčinou. V Amerike ešte nikdy nebol, hoci v Cannes už získal cenu za film Tanečnica v tme, ktorá sa tiež odohráva v Amerike. Panicky sa totiž bojí lietania.

Tridsaťpäťročná hollywoodska hviezda Nicole Kidmanová je medzi herečkami tak ako von Trier medzi režisérmi, momentálne jednou z najžiadanejších. „Myslím, že keby som sa znovu naozaj zamilovala, všetko by sa zmenilo,“ povedala pre agentúru AFP. Obetovala by aj svoju úžasnú kariéru. „Presne viem, že by som nechcela celý život robiť to, čo robím. Zaujímajú ma aj iné veci.“

Nakrúcanie abstraktného, takmer divadelného filmu s Larsom von Trierom bol vraj pre ňu mimoriadny zážitok. (puk)