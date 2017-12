Gitarista Pink Floyd daroval milióny libier na ubytovanie chudobných

Londýn 20. mája (TASR) - Gitarista britskej kapely Pink Floyd David Gilmour daroval dnes 3,6 milióna libier šterlingov na charitu pre ubytovanie stoviek ...

20. máj 2003 o 17:30 © TASR 2003

Londýn 20. mája (TASR) - Gitarista britskej kapely Pink Floyd David Gilmour daroval dnes 3,6 milióna libier šterlingov na charitu pre ubytovanie stoviek ľudí bez domova a robotníkov s nízkymi mzdami v centrálnom Londýne.

Rockovú hviezdu k štedrému činu inšpiroval podobný projekt budovaný v New Yorku. "Videl som, čo bolo dosiahnuté v New Yorku a stojím rozhodne za týmto londýnskym projektom," uviedol 59-ročný hudobník vo vyhlásení.

"Mestská dedina" spravovaná dobročinnou organizáciou Crisis má za cieľ poskytnúť prístrešie 400 ľuďom, zahŕňajúcich bezdomovcov a pracovníkov verejných služieb - zdravotným sestrám či učiteľom, ktorí nemôžu zaplatiť stúpajúce ceny ubytovania v Londýne.

Gilmourova prenikavá gitara sa objavila na najväčších albumoch Pink Floyd ako The Wall či Wish You Were Here. Jeho osobný majetok po veľmi úspešnej kariére v hudobnom odvetví sa odhaduje na 75 miliónov dolárov.