Miki Volek nezložil čierne okuliare až do smrti

21. máj 2003 o 13:00 PETER BÁLIK

Zatiaľ čo jeho spolupútnici zo 60. rokov mali okrem hudby aj kšefty a iné záujmy, on obetoval rock‘n‘rollu všetko. Kým bol tento dravý štýl v móde, Miki Volek bol kráľom. Keď bol rock‘n‘roll v kríze, padol až na dno. Český spevák Miki Volek, najznámejší predstaviteľ populárnej hudby prvej polovice 60. rokov, by sa dnes dožil šesťdesiat rokov.

Jeho život zničil alkohol, skupina The Beatles, ale aj komunizmus. Napriek tomu je dnes považovaný za najznámejšieho predstaviteľa rock‘n‘rollovej éry v Československu, ktorej sa nevyhol ani východný blok. rock‘n‘roll z nás nikto neprežije, spieval Miki Volek vo svojej piesni A mně se líbí.

Narodil sa 21. mája 1943 v Uherskom Hradišti. Učil sa hrať na klavír, neskôr na gitare, ale na konzervatórium ho nezobrali. V humoristickom časopise Dikobraz objavil článok, ktorý zosmiešňoval „reakcionársky úpadkový hudobný žáner“. Volal sa rock‘n‘roll a zvedavý Michael onedlho dostal prvú platňu s rock‘n‘rollovými pesničkami. Boli v nemčine a istý čas si myslel, že tento žáner, s ktorým prišiel Elvis Presley, vymysleli v Nemecku.

Jeho prvá skupina sa volala Crazy Boys - podľa piesne amerického hrdinu Billa Haleyho Crazy Man Crazy. Nespieval, zatiaľ hral na sólovú gitaru. Anglický názov skupiny bol pre súdruhov neprijateľný a plagáty oznamovali koncerty Crazy Boys ako C. B.

Po odchode frontmana Bíbra Šimáka sa spevákom stal Michael - už ako Miki Volek. Publikum začalo šalieť. Podľa svedkov takmer na každý koncert vtrhli príslušníci Verejnej bezpečnosti.

Repertoár tvorili výhradne prevzané rock‘n‘rollové štandardy, ale Volek ich prežíval ako nikto pred ním. Triasol sa, podupával, vykopával nohami. Záklon, predklon, zaťaté päste, zlatý prsteň, okolo krku reťaz a čierne okuliare. Až do svojej smrti ich na verejnosti nikdy nezložil.

Podľa vtedajších kritikov mal výborné rytmické frázovanie a precítenú intonáciu. Sláva Šialených chlapcov zhasla po odchode ich frontmana na vojnu, ktorej sa vyhol v blázinci.

Po návrate v roku 1963 dostal ponuku do skupiny Olympic. Volek bol na vrchole popularity. S Olympicom spieval v Semafore, jeho sláva sa dala porovnať s Matuškom alebo Gottom. Išiel vraj na doraz a občas si pomohol aj fermetrazínom.

Nakoniec ho nezradil náročný životný štýl, ale výmena generácií. Milovaný rock‘n‘roll, ten štýl, o ktorom si myslel, že tu bude naveky, vystriedal zvuk liverpoolskej štvorky.

„Popmusic som prestal sledovať s nástupom The Beatles,“ tvrdieval pred smrťou. V druhej polovici 60. rokov naspieval aj zopár popových skladieb, pôsobil v módnej rythmandbluesovej skupine Mickey and The Samuels, ale vždy sa vracal k surovému rock‘n‘rollu. Svoju vášeň predvádzal v revivalistickej skupine Old Stars (členovia Starých hviezd mali vtedy okolo dvadsaťšesť rokov!).

Osudovým sa mu stal výlet do NDR. V roku 1969 s priateľom a fotografom Lojzom Valentom navštívili západný Berlín, kde si kúpili knižku Prager Anschlage s fotografiami plagátov Pražskej jari a karikatúrami boľševických pohlavárov. Na hraniciach s Československom ich zatkli, vrátili do Berlína a prepustili až po trinástich mesiacoch!

Po návrate do ČSSR sa v Mladom světe v roku 1970 objavil článok Z dlhotrvajúceho pobytu v NDR sa vrátil Michael „Mickey“ Volek, rockový spevák, a uvažuje o návrate do šoubiznisu. Namiesto toho dostal dištanc.

Vrátil sa až v druhej polovici 70. rokov so skupinou Transit. Úspešný comeback však postupne rozmenil v alkohole, drogách a v životných nešťastiach.

Až v roku 1984 sa dočkal debutového albumu. Neskoro. Keby ho nahral pred dvadsiatimi rokmi, bol by to šok, keby sa mu to podarilo koncom 70. rokoch, chytil by druhý dych. Vyhasínajúci Volek už len doloval zvyšky svojej energie, napísal o debute český hudobný kritik Vojtěch Lindaur.

Deviata dekáda ho zastihla v katastrofálnom stave. Stretával sa s podivuhodnými existenciami, prišiel o byt, jeho telo ničila cirhóza pečene.

Plánovaný comeback, labutiu pieseň, ako sám hovoril, už nikdy nezrealizoval. Zomrel 15. augusta 1996. Na pohreb, ktorý zorganizovali jeho starí priatelia, pretože nemal žiadnych príbuzných, prišla aj neznáma žena. Chcela urnu s jeho popolom. Vraj sa s ním pred dvadsiatimi rokmi dohodla, že po Volkovej smrti bude jej.

