Na návšteve

22. máj 2003 o 10:00 TINA ČORNÁ / Foto: ROMAN FERSTL, VERONIKA JANUŠOVÁ

Zuzana Tlučková

herečka,

sestra Petra Tlučka

Aké sú témy vašich rozhovorov?

Rodinné radosti a problémy. Debatujeme o deťoch. No, a v auguste sme pochovali našu mamu. Otec žije sám a potrebuje našu pomoc.

Zdôverujete sa navzájom?

Som otvorenejšia povaha, na brata hneď všetko vyklopím. S Petrom je niekedy ťažká komunikácia. Každý problém najprv prežuje sám v sebe a zdôverí sa, až keď to uzná za vhodné.

Aký ste mali vzťah, keď ste boli malí?

Absolútne sme sa nenávideli! (Smiech.) Večne som ho mala na krku, liezol mi na nervy. Vedel sa uraziť a zaťato mlčať. Zmenilo sa to, až keď som odišla na vysokú školu. Teraz máme veľmi pevný, milujúci súrodenecký vzťah.

Kto z vás vychádzal lepšie s rodičmi?

Vďaka mojej povahe som s nimi lepšie komunikovala ja. Čo neznamená, že by nás oboch rodičia nemilovali rovnako!

Čo si neodopriete?

Dobrú knižku a saunu.

Čo si dopraje brat?

Žije veľmi striedmo. Mám pocit, že preňho je odmenou, keď si ide so svojou dcérkou a priateľkou "vyhodiť z kopýtka" do dobrej reštaurácie. Teším sa, že prestal fungovať len v začarovanom kruhu medzi prácou, našou chorou mamou a svojou dcérou.

Ako by ste brata charakterizovali?

Je to veľmi pekný mladý muž. Vždy som mala pri ňom komplexy, že je krajší ako ja. Je mimoriadne zodpovedný, spoľahlivý a viem, že mi je kedykoľvek pripravený pomôcť.

Čo zaujímavé ste sa dozvedeli o bratovi z "overených zdrojov"?

O Petrovi som nikdy nepočula nič zlé. Ale ja si pamätám, ako sa raz na sesternicinej svadbe opil. Odvtedy sa k alkoholu ani nepriblížil. Aj s fajčením zažil krátky proces ešte v detstve. Raz ho mama odhalila a donútila pred ňou vyfajčiť niekoľko cigariet. Prišlo mu tak zle, že zvyšok dňa objímal záchodovú misu. Dodnes nefajčí. Chcela som túto metódu využiť, keď raz prišiel môj 15-ročný Tomáš domov mierne zadymený. Povedala som mu, nech si predomnou zapáli. Nebolo mu zle, a čo horšie, cigaretu si vypýtal aj mladší syn. Števo nás prichytil, ako všetci traja fajčíme pri okne a len sa zhrozene opýtal, či mi náhodou nepreskočilo. (Smiech.)

Zuzana Tlučková (41) sa narodila v Košiciach, kde odmalička účinkovala v televíznych reláciách pre deti. Po štúdiu herectva bola členkou súboru Novej scény, ale už viac ako desať rokov je "na voľnej nohe". To jej umožňuje hrať vo viacerých divadlách a nakrúcať zábavné televízne relácie. V divadle West a na Novej scéne účinkuje v niekoľkých komédiách - Mandarínkova izba, Posledný z milencov alebo Šiesti v pyžame. S manželom Štefanom Skrúcaným vychováva dvoch synov Tomáša a Lukáša.

Peter Tlučko

zdravotnícky záchranár

brat Zuzany Tlučkovej

Ako často sa stretávate?

Častejšie si telefonujeme. Presnejšie, Zuzka sa mi asi raz do mesiaca ozve.

Aké sú témy vašich rozhovorov?

Väčšinou sa zhovárame o rodine, momentálne stále o otcovi, a občas mi porozpráva, čo naposledy nakrúcala a hrala.

Zdôverujete sa navzájom?

Samozrejme. Jasné, že mi všetko nepovie, ale i tak je toho dosť. (Smiech.)

Aký ste mali vzťah, keď ste boli malí?

Boli sme ako pes a mačka. Zuzka je odo mňa staršia, rodičia jej preto dovoľovali viac ako mne, závidel som jej to. Odkedy odišla z Košíc do Bratislavy, odrazu sme si boli vzácnejší a vzniklo medzi nami silné puto.

Kto z vás vychádzal lepšie s rodičmi?

Myslím, že sme vychádzali rovnako. I keď, Zuzana je komunikatívny typ, s otcom sa vie porozprávať lepšie ako ja. My dvaja, tak ako to muži medzi sebou zvyknú, si len tak stroho povieme pár vecí.

Viete sa na niečom pohádať?

Ani si nespomeniem, kedy sme sa naposledy hádali!

Keď ste boli malí, čo ste si najčastejšie dokázali vykričať?

No, televízor! Kto ho môže pozerať, kto nie, a kedy.

Čo si neviete odoprieť?

Sladkosť.

A čo si dopraje vaša sestra?

Kapustnicu má rada! A tiež tie sladkosti. Potom musí držať líniu. Rada papká.

Ako by ste ju charakterizovali?

Ako výbornú sestru, prima kamarátku, dá sa s ňou porozprávať, pochopí všetko. Je správna.

Čo zaujímavé ste sa dozvedeli o svojej sestre z "overených zdrojov"?

Raz som počul klebetu, že má frajera. Videli ju nejakí ľudia na prechádzke v meste. Pátrali sme po tom, kto to len môže byť, nakoniec vysvitlo, že som to bol ja!

Peter Tlučko (37) je zdravotnícky záchranár. V sanitke s jednotkou rýchlej pomoci jazdí po Východoslovenskom kraji a pomáha ľuďom, keď je nevyhnutný okamžitý zdravotnícky zásah. "Som vlastne zdravotná sestra," hovorí o sebe brat Zuzany Tlučkovej. Prácu v zdravotníctve musí dopĺňať aj inou činnsťou. Košičania ho poznajú aj zo železiarstva, kde robí na polovičný úväzok predavača. Keď má voľno, stará sa o 15-ročnú dcéruMoniku.