Blur po britpopovej ére vymetajú koše plné odložených zvukov

Blur: Think Tank * EMI 2003

22. máj 2003 o 12:00

Britská skupina Blur prešla plynulým vývojom od nezávislého rocku cez britpop až po dnešnú experimentálnu tvár. O ich siedmom albume sa hovorilo, že bude tanečný, dokonca worldmusicový. Ale novinka Think Tank, ktorá vyšla tento týždeň na celom svete, je prehliadkou súčasných trendov, artpopovým mixom, plným rytmických štruktúr a skrytých melódií.

Aj keď sa členovia skupiny spevák Damon Albarn, basgitarista Alex James a bubeník Dave Rowntree podpisujú pod všetky pesničky spoločne, tie najlepšie nápady patria spevákovi Albarnovi. Ešte donedávna sa o vodcovstvo v skupine delil s gitaristom Grahanom Coxonom. Ten však na začiatku ročného nahrávania zo skupiny podľa niektorých správ odišiel, podľa iných ho vyhodili. Mladé kapely by zásadná zmena položila, nie však Albarna a spol.

Blur sa na pomedzí 80. a 90. rokov presadili ako nezávislá gitarovka s debutom Leisure (1991). Osud však nechcel, aby sa stratili v mori iných zasnených skupín, ktoré vyhasli tak rýchlo, že sme si nestihli zapamätať ani ich mená. Prežili, že ich druhý album Modern Life Is Rubbish (1992) s nádejnými skladbami v podstate prepadol. Ten album definoval Albarnov skladateľský rukopis. Kritici dodnes píšu, že zhltol encyklopédiu britského rocku. Šesťdesiate až osemdesiate roky, tri dekády pophudby spojil do jedného štýlu, ktorý médiá pomenovali ako britpop. Blur ho predstavili na nasledujúcich albumoch Parklife (1994) a The Great Escape (1995). Stali sa prvou hudobnou skupinou, ktorá sa objavila na obálke tínedžerského časopisu Smash Hits a zároveň aj intelektuálneho Mojo!

The Great Escape je dodnes ich najúspešnejšou nahrávkou, hoci nikdy nedosiahli komerčné úspechy Oasis, s ktorými viedli cez médiá britpopovú vojnu.

Blur sa nakoniec vybrali expererimentálnejšími smermi. Kľúčovým sa stalo stretnutie s alternatívnou americkou skupinou Pavement. Výsledkom vzájomného ovplyvňovania boli albumy Blur a 13, vzdialené od Albarnom nenávideného britpopu, ale aj predchádzajúcich úspechov.

Pod nový zvuk skupiny sa nepodpísal iba Coxonov odchod. To Albarn, autor úspešnej virtuálnej formácie Gorillaz, predstavil kapele všetky mašinky, kombinujúce elektronické a akustické zvuky. Na Think Tanku je basgitara sólový nástroj. Coxonovu hlučnú ostrú gitaru, ktorá patrila k ich zvuku, nahrádza občasné Albarnovo vybrnkávanie.

Think Tank náladou pripomína posledné platne Davida Bowieho. Experimentálny, občas punkový nádych má blízko k nahrávkam dnes už nebohého Joea Strummera z The Clash.

„Chaos je skvelá vec,“ tvrdí v promorozhovoroch Albarn. Novinka Blur znie, akoby vymietli smetný kôš plný odložených zvukov. Ale Albarn vie, že to, čo drží skupinu pri živote, je jeho skladateľský prínos, ako v najlepšej piesni albumu Out Of Time. Keby ste si odmysleli všetok zámerný neporiadok, spievať by ju mohol aj Sinatra.

Hudba Blur je šikovná, ale je prchavá, tak ako ich predošlé aj keď úspešné albumy z 90. rokov. To je jediná, ale zásadná výhrada.

PETER BÁLIK