Vyvolal Vincent Gallo vôbec nejaký škandál?

23. máj 2003 o 16:00

Dlho sa nič nedeje. Film The Brown Bunny Američana Vincenta Galla.

FOTO – REUTERS

Americký režisér Vincent Gallo – zvláštny prípad, hipík a fanúšik Georgea W. Busha – prišiel do Cannes s filmom The Brown Bunny (Hnedý zajačik). Všetko si na tomto filme robil sám: produkciu, réžiu, scenár, hlavnú rolu, kameru – aj keď, pochopiteľne, nie vo všetkých scénach. Novinári sa nakoniec čudovali, že sám nehrá aj Daisy, hlavnú ženskú postavu, ale že si trúfol zveriť ju Chloé Sevignyovej. Režisér pre agentúru AFP povedal, že odmietol do filmu obsadiť známu tvár ako Winona Ryderová či Kirsten Dunstová a rozhodol sa radšej angažovať niekoho úplne neznámeho. Ona zasa povedala, že je to najosobnejší film, aký vo svojej kariére nakrútila.

Za prvú hodinu filmu The Brown Bunny sa toho veľa neudeje. Gallo šoféruje auto, občas motorku, vozí sa od pobrežia k pobrežiu, z východu na západ. Film The Brown Bunny je zaľúbený do dlhých jázd kamery. Divák tým pádom spozná americké diaľničné križovatky a predmestské cesty z perspektívy šoféra a vychutná si dlhé sedenie v kine. Pekné sú aj motely, tieto privilegované miesta amerických filmových dejín. Sem-tam sa Gallo zoznámi s mladými ženami. Majú mená ako Violet, Lilly, Rose. Zbiera ich a potom na ne zabúda. Najkrajšia je jazda na motorke soľnou púšťou, ktorá sa ligoce a chveje. Tak vyzerá prvá hodina filmu.

V druhej polovici však už Gallo odštartuje príbeh, a to podľa klasického modelu: on a ona. Udeje sa toho veľa, aj keď v spätnom pohľade. Dej speje k zlému koncu, ktorý zároveň prinesie rozlúštenie všetkých záhad. „Okrem diaľnic je film zaľúbený do Gallovho tela,“ komentujú zábery na režiséra nemeckí kritici.

Vincent Gallo začínal ako model u Calvina Kleina, a vo svojich štyridsaťjeden rokoch stále vyzerá veľmi dobre. Jeho nutkavé nadšenie sebou má isté známky exhibicionizmu, ktoré v Cannes na novinárskej projekcii vzbudzovali nezdvorilý smiech, ba občas rehot.

Ale možný je aj iný pohľad: umelec sa otvorene a bezbranne vystavil publiku napospas – vtelený do postavy, ktorá funguje bez akéhoľvek zmyslu, s nekonečnou rutinou tankovania, šoférovania, flirtovania, spánku. Je to škandál? „Ja som vážny len vtedy, keď provokujem,“ vysvetľoval Gallo.

Príbeh sa uzavrie v hotelovej izbe v Los Angeles. „Gallova partnerka Daisy si na toalete vyfajčí trochu cracku a nasleduje výdatná scéna orálneho sexu. Potom vysvitne, že Daisy je už vlastne dávno mŕtva a že za to čiastočne môže aj hlavný hrdina,“ vyrozprával pointu francúzsky denník Le Monde. (puk)