Víťazkou 48. ročníka Veľkej ceny Eurovízie sa stala Sertab Erenerová

Riga 25. mája (TASR) - Sertab Erenerová z Turecka vyhrala 48. ročník piesňovej súťaže Veľkej ceny Eurovízie, ktorá sa v noci nadnes skončila v lotyšskej ...

25. máj 2003 o 1:51 © TASR 2003

Riga 25. mája (TASR) - Sertab Erenerová z Turecka vyhrala 48. ročník piesňovej súťaže Veľkej ceny Eurovízie, ktorá sa v noci nadnes skončila v lotyšskej Rige.

Superhviezda z krajiny polmesiaca, známa z duetov s Josém Carrerasom a Rickym Martinom, zvíťazila s piesňou Evy Way That I Can. Sertab Erenerová má na konte štyri milióny predaných albumov.

Na druhom mieste sa umiestnil Belgičan Urban Trad s piesňou Sanomi, zatiaľ čo kontroverzné ruské dievčenské duo Tatu, ktoré aj stávkové kancelárie považovali za favorita sobotňajšej súťaže, sa muselo uspokojiť s treťou priečkou.

Medzi interpretmi z 26 európskych krajín tentoraz chýbala slovenská reprezentácia.

1 ko