Sertab Erenerová vyhrala Eurovíziu s náskokom iba dvoch bodov

25. máj 2003

Riga 25. mája (TASR) - S náskokom púhych dvoch bodov zvíťazila turecká speváčka Sertab Erenerová v 48. ročníku piesňovej súťaže Veľkej ceny Eurovízie, ktorá sa v noci nadnes skončila v lotyšskej Rige.

Superhviezda z krajiny polmesiaca, známa z duetov s Josém Carrerasom a Rickym Martinom, získala s piesňou Everyway Way That I Can 167 bodov.

Na druhom mieste sa s 165 bodmi umiestnila belgická skupina Urban Trad s piesňou Sanomi, zatiaľ čo kontroverzné ruské dievčenské duo Tatu, ktoré aj stávkové kancelárie považovali za favorita sobotňajšej súťaže, sa muselo uspokojiť s 164 bodmi, znamenajúcimi tretiu priečku.

V prvej desiatke sa ešte umiestnili Jostein Hasselgard (Nórsko - 123 bodov), skupina Fame (Švédsko - 107), Alf Poier (Rakúsko - 101), Ich Troje (Poľsko - 90), Beth (Španielsko - 81), Birgitta Haukdalová (Island - 81) a Nicola (Rumunsko - 73 bodov).

Očakávaný škandál, ktorý mali spôsobiť reprezentantky Ruska, odpadol. Lena Katinová a Julia Volkovová sa počas interpretácie piesne s názvom Ne ver, ne bojsja, ne prosi zriekli lesbických erotických vložiek, s ktorými na seba upútali pozornosť v uplynulých týždňoch.

