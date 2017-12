Celoslovenská prehliadka nového umenia na Multiplace 2

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Druhý ročník alternatívneho festivalu umenia a kultúry nových médií - Multiplace zavíta od utorka do soboty do piatich miest Slovenska. Alternatívne kultúrne priestory - galérie, kluby, no aj verejné priestranstvá v Bratislave

Písmo: A - | A + 0 , Trnave, v Nitre, Trenčíne a v Žiline sa tak stanú miestom výraznej, ale nízkorozpočtovej prezentácie tzv. nových médií - digitálneho umenia, či kyberkultúry. Multiplace spojil viacerých organizátorov alternatívnej kultúry už v minulom roku. Počas akcie predstavili formou koncertov, prezentácií, výstav, ale aj rôznych párty slovenské a zahraničné projekty z oblasti elektronickej hudby a Vjingu, virtuálnej reality, robotiky, sound artu, digitálneho filmu a videa. Na rozdiel od 1. ročníka, ktorý sa konal len v troch mestách, sa tento rok Multiplace rozšíril do ďalších miest a priestorov. Predstavuje tvorcov a diela umenia nových médií zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, USA a Estónska. Program odštartuje v utorok o 19:00 prezentácia rakúskych umelcov Gebharda Sengmüllera a Martina Diamanta pod názvom Vinyl video v bratislavskej galérii Priestor. V utorok ponúkne trenčiansky klub Area 51 na Farskej ulici videoperformance amerických tvorcov The Tape-beatles: Good Times. Stredajší program Multiplace je v Bratislave venovaný otvoreniu dvojdňovej projekcie digitálnych filmov v Českom centre. V stredu večer sa Multiplace v Bratislave presunie do klubu Terminal na Špitálskej na koncert Digitópia III vs. Wilsonic, rakúsko-baskického dua Christof Kurzmann & Mattin a ďalších. V tento deň sa do programu Multiplace zapojí aj Trnava, kde v Synagóge - Centre súčasného umenia, Galérie Jána Koniarka otvoria výstavu videoartu Escape:CZ. Štvrtok patrí v bratislavskom sídle Českého centra na Hviezdoslavovom námestí pokračovaniu prehliadky digitálnych filmov. Bratislavská galéria Priestor ponúkne výstavu Mareka Kvetana TXT. Ten, kto nestihol premietanie ukážok digitálnych filmov sa v piatok od 15:00 môže v Českom centre tešiť na ich reprízy. Na záver pracovného týždňa obohatí program Multiplace i bratislavská galéria a klub Buryzone na Čajakovej ulici, kde sa o 19:00 začne multimediálna prezentácia centra nových médií zo slovinskej Ľubľany. V rámci akcie v Buryzone zavíta na Slovensko po prvý raz legendárny predstaviteľ umenia internetu Vuk Ćosić. Posledný deň 2. Multiplace - sobota prinesie zaujímavú akciu kokteilových robotov spojenú s premietaním filmov v klube Spojka na Prešernovej ulici v Bratislave. Nitrianska sobota s Multiplace prinesie otvorenie výstavy v Subterre. Zapojí sa i známe združenie zo Žiliny Truc sphérique, v ich Ateliéri na Mariánskom námestí bude na programe česko-slovensko-francúzske vystúpenie tvorcov "starých médií". Hudbou vyvrcholí Multiplace v sobotu večer v klube Area v Trenčíne. Multiplace uzavrie párty v bratislavskej Spojke - koncert domácich hudobníkov a dídžeja Christophera Downa z Hamburgu. Multiplace organizuje galéria a klub Buryzone z Bratislavy, bratislavská galéria Priestor for Contemporary Arts, České centrum, Bratislava, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Atrakt Art, Bratislava, KontakteKomunity z Trenčína, nitrianska Subterra, bratislavský klub Spojka, Truc Sphérique, Žilina a Wilsonic. Podujatie mediálne podporuje tlačová agentúra SITA, spolupracuje Slovenský rozhlas, Goethe Institut, Rakúske kultúrne fórum a ďalší. Viac informácii o programe ponúka webová stránka www.multiplace.sk.