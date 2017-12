Praha v júni privíta legendárnu britskú rockovú skupinu Whitesnake

Bratislava 25. mája (TASR) - Legendárna britská rocková skupina Whitesnake na čele so svetoznámym spevákom Davidom Coverdaleom si tento rok pripomína ...

25. máj 2003 o 16:50 © TASR 2003

Bratislava 25. mája (TASR) - Legendárna britská rocková skupina Whitesnake na čele so svetoznámym spevákom Davidom Coverdaleom si tento rok pripomína štvrťstoročie existencie. Okrúhle jubileum oslávi 3. júna na koncerte v pražskej T-Mobile Aréne, pričom lístky na ich vystúpenie si môžu kúpiť aj fanúšikovia na Slovensku, a to v sieti vybraných predajní hudobných nosičov.

Coverdale sa najprv preslávil ako frontman kultovej britskej kapely Deep Purple, v ktorej v roku 1973 vystriedal dovtedajšieho speváka Iana Gillana. Spoločne s ňou vydal dva albumy Stormbringer a Come Taste The Band.

Po uplynutí zmluvných záväzkov s vydavateľstvom sa rozhodol od Deep Purple odísť a v januári 1978 založil vlastnú formáciu, ktorú nazval rovnako ako svoju prvú sólovú platňu - Whitesnake. Šestica talentovaných rockerov nahrala v tom istom roku najprv malú kolekciu piesní Snakebite a vzápätí i úvodný album Trouble. Do novej Coverdaleovej skupiny postupne prešli ďalší dvaja členovia Deep Purple - uznávaný klávesák Jon Lord a bubeník Ian Paice - a neskôr aj gitarista ďalšej populárnej kapely Thin Lizzy John Sykes.

V roku 1987 dosiahli rockeri z Whitesnake celosvetový úspech, keď sa z ich vtedy aktuálneho bezmenného albumu predalo viac ako 14 miliónov kusov. Hitmi sa stali najmä skladby Here I Go Again, Is This Love? a Still Of The Night. O dva roky neskôr sa ku kapele pridal fenomenálny gitarista Steve Vai, ktorého hudobní kritici nazvali "gitarovým dynamitom". Okrem toho Coverdale sa na chvíľu spojil s ďalším gitarovým virtuózom Jimmim Pageom zo skupiny Led Zeppelin a spoločne nahrali vlastnú platňu.

V roku 1997 vydali členovia Whitesnake doposiaľ posledný album Restless Heart a v tom istom roku si spolu naposledy zakoncertovali práve v Prahe. Po piatich rokoch sa rozhodli vrátiť sa na pódiá a v januári 2003 začali koncertovať v USA. V súčasnosti tvoria kapelu šiesti muzikanti - spevák Coverdale, gitaristi Doug Aldrich a Reb Beach, bubeník Tommy Aldridge, basgitarista Marco Mendoza a klávesák Timothy Drury.

Whitesnake nahrali deväť štúdiových albumov, z ktorých predali viac ako 21 miliónov nosičov. Internetový predaj vstupeniek na ich pražské vystúpenie zabezpečuje česká agentúra Interkoncerts.