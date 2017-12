Paul McCartney konečne koncertoval na Červenom námestí

Moskva 25. mája (TASR) - Paul McCartney nechal Rusov na seba dlho čakať. Najprv do pádu totalitného Sovietskeho zväzu. Potom ďalšie desaťročie. A nakoniec v sobotu ešte posledných 20 minút.

No keď sa nakoniec objavil na moskovskom Červenom námestí a začal svoj historický koncert, o ktorom on i mnoho Rusov dlho snívali, nikto z fanúšikov nemal jedinú námietku.

"Na toto som čakal celý svoj život," povedal 52-ročný Vladimir Snopov, ktorý meral do Moskvy až 900-kilometrovú cestu. V jeho hlase znelo vytrženie a radosť človeka, ktorému sa splnil celoživotný sen.

Ruský parlament sa otriasal a Stalin sa iste v hrobe obrátil, keď sa neďaleko miesta jeho posledného odpočinku pri kremeľskom múre zazneli tóny rockových skladieb bývalého člena legendárnych Beatles.

Hudbu, ktorá bola roky považovaná za propagandu cudzej ideológie, mohli Rusi po celé desaťročia počúvať len tajne na vlnách Hlasu Ameriky alebo BBC. Teraz však znela priamo na ich pôde a jej hlavný protagonista stál pred nimi živý, z mäsa a kostí. Splnil sa tak sen nielen desiatkam ruských hudobných nadšencov, ale aj samotnému McCartneymu, ktorému sovietsky režim zakázal vystúpiť na Červenom námestí v 80. rokoch.

"Dnes večer sme to sem prišli roztočiť," privítal jasajúci 20-tisícový dav v červenom odetý 60-ročný exbeatle. Neskrýval radosť nad tým, že konečne mohol zahrať skladbu Back in the USSR (Naspäť v ZSSR) v krajine, o ktorej bola pôvodne napísaná, a to dokonca dvakrát.

"Konečne sa nám podarilo zahrať ju práve tu," povedal s rozžiarenou tvárou o piesni, za ktorú si v časoch jej zrodu (1968) vyslúžil kritiku Západu. Medzi ruskými fanúšikmi sa z nej stala najobľúbenejšia skladba celého jeho repertoáru.

McCartney so skupinou predviedol ruskému publiku trojhodinový maratón skladieb Beatles, Wings i svojich sólových projektov. Obraz z pódia sa premietal na obrovských obrazovkách, takže o jedinečný zážitok neprišli ani fanúšikovia vo vzdialenejších zákutiach Červeného námestia.

Obrazovky a svetlá farebných reflektorov vrhali tieň na mramorové steny Leninovho mauzólea, čo len potvrdzovalo dojem, že McCartneyho vystúpenie v srdci Ruska dalo konečnú pečať demokratickej transformácii Ruska. Aj keď v roku 1999 vystúpil v Moskve Ringo Starr, pre mnohých je až návšteva Paula McCartneyho skutočným dôkazom toho, že časy sa nezvratne menia.

Oficiálne si zakúpilo lístky na koncert 20.000 ľudí, no podľa odhadov sa v sobotu večer v Moskve tlačilo až 130.000 "beatlesákov". Tisícky ľudí zaplavili priľahlé ulice Červeného námestia alebo sledovali koncert z okien okolitých budov, vrátane gigantického Historického múzea či dokonca samotného Kremľa.

Tam sa McCartneymu dostalo pred koncertom slávnostného privítania od ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý speváka ubezpečil, že hudba Beatles bola za sovietskych čias pre ľudí ako "závan čerstvého vzduchu, ako chuť slobody". Načo mu McCartney zaspieval pieseň Let It Be a po stretnutí označil Putina za "celkom milého chlapíka".

Ruský prezident vyšiel asi hodinu po začiatku koncertu z brán Kremľa. Usadil sa v improvizovanej lóži po boku moskovského starostu Jurija Lužkova a sledoval, ako bývalý basgitarista Beatles po prvý raz v Moskve spieva nesmrteľné hity ako All My Loving, Hey Jude či Michelle.

McCartney označil možnosť konečne vystúpiť v Moskve za historickú spravodlivosť, ktorej bolo konečne učinené zadosť, a to tak pre ruských fanúšikov, ako aj preňho samotného. "Je to ako keby sa ľudia rozhodli vziať si námestie pre tento večer späť a usporiadať si na ňom pre seba skutočný večierok," povedal McCartney miestnym médiám.

A aby dokázal, že jeho vystúpenie v Moskve nie je len jedným z ďalších na jeho koncertnom turné Back in the World po 16 krajinách, McCartney s radosťou uviedol niektoré zo skladieb v dobre nacvičenej ruštine.

Za svoju ruštinu si vyslúžil obrovský aplauz publika. Naopak hrobové ticho zavládlo, keď ohlásil: "Táto pieseň je pre môjho priateľa Johna."

Tri skladby venoval McCartney najbližším ľuďom vo svojom živote, ktorí jeho splnený hudobný sen v Moskve už nemohli vidieť: spoluhráčom z Beatles Johnovi Lennonovi a Georgeovi Harrisonovi a svojej zosnulej manželke Linde McCartneyovej.