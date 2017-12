Zlatú palmu filmového festivalu v Cannes udelili filmu Elephant Gusa Van Santa

Cannes 25. mája (TASR) - Film Elephant amerického režiséra Gusa Van Santa získal Zlatú palmu 56. ročníka Medzinárodného filmového festivalu, ktorý sa ...

25. máj 2003 o 21:59 © TASR 2003

Cannes 25. mája (TASR) - Film Elephant amerického režiséra Gusa Van Santa získal Zlatú palmu 56. ročníka Medzinárodného filmového festivalu, ktorý sa dnes skončil vo francúzskom Cannes.

Umelec, ktorý v júli minulého roku oslávil 50. narodeniny, si za snímku inšpirovanú násilím mladých ľudí v USA odniesol aj cenu za najlepšiu réžiu.

Elephant je jeho 10. filmom. So skromným rozpočtom vo výške troch miliónov dolárov nakrútil Van Sant v novembri 2002 za 21 dní fikciu, v ktorej vystupujú skutoční stredoškoláci.

"Už roky som sa pokúsil dostať film do Cannes. Je to ohromné," vyhlásil režisér, ktorý vzápätí vykríkol: "Vive la France!"

Veľkú cenu poroty vedenej kultovým režisérom Wimom Wendersom získal film Uzak tureckého režiséra Nuri Bilgeho Ceylana. Bol to jediný turecký film na festivale. Učiteľom 44-ročného diplomovaného inžiniera Ceylana bol aj ruský velikán filmového plátna Andrej Tarkovskij.

Za najlepšieho herca vyhlásili súčasne dvoch Turkov - 49-ročného Muzaffera Özdemira a in memoriam Mehmeta Emina Topraka, ktorý vlani zomrel vo veku 28-rokov, oboch za úlohu vo filme Uzak. Najlepšou herečkou sa stala Kanaďanka Marie-Josée Crozová, ktorá stvárnila postavu rebelky Nathalie vo filme svojho krajana Denysa Arcanda Les invasions barbares.

Arcand zároveň získal cenu za najlepší scenár a prevzal tiež ocenenie za Crozovú, ktorá už dnes večer v Cannes nebola. Po cenu si neprišiel ani Özdemir, ktorý je podľa slov svojej manželky veľmi nesmelý, tak cenu musela na pódium prísť prevziať ona.

Cenu poroty získal film At Five In The Afternoon iránskej režisérky Samiry Makhmalbafovej, ktorému zároveň pridelili cenu ekumenickej poroty. Zlatú kameru za najlepší debut si odniesol Dán Christoffer Boe za snímku Reconstruction.

Zlatú palmu za najlepší krátkometrážny film odovzdala porota vedená režisérom Emirom Kusturicom Austrálčanke Glendyn Ivinovej za snímku Cracker bag. Cenu poroty v tejto kategórii získal L'homme sans tete francúzskeho režiséra Juana Solanasa.