Symbol konzervatívnej Ameriky - komik Bob Hope - sa dožíva 100 rokov

26. máj 2003 o 11:00 © TASR 2003

Washington 26. mája (TASR) - V USA sa stal ako "kráľ komédie" žijúcou legendou. Bob Hope je však zároveň aj nositeľom konzervatívneho patriotizmu. Vo štvrtok sa tento herec, spevák a zabávač amerických vojakov dožíva 100 rokov, čo je dôvod na udeľovanie pôct po celej krajine. V Hollywoode premenujú jednu križovatku na Námestie Boba Hopa, v San Diegu si ho uctia veteráni druhej svetovej vojny, vo Washingtone si na majstra pripijú politici a umelci, ktorí sa zídu v Galérii Boba Hopa kongresovej knižnice.

Aj keď Hopa v USA dodnes zbožňujú, je to kontroverzná osobnosť. Ako priateľ konzervatívneho politického establišmentu a zabávač amerických jednotiek na mnohých frontoch, priťahoval za tie desaťročia na seba veľa kritiky z ľavicových kruhov. On si to však nevšímal: "Nie som pravičiar, som hlas ľudu, som stred Ameriky," odpovedal svojim kritikom.

Samozvaný hovorca "amerického stredu" pritom vôbec nepochádza z Ameriky, ale z Anglicka. Hope sa narodil v roku 1903 v londýnskej štvrti Eltham ako piaty zo siedmich synov kamenára. Ale už v roku 1907 odišiel z rodinou do USA, kde v Clevelande v štáte Ohio začína svoj americký sen ako predavač novín, pomocník v obchode a čašník. Už čoskoro sa prejavil aj jeho herecký talent, keď napodobňuje hollywoodske hviezdy, najmä Charlieho Chaplina.

Hope vystupuje v malých varieté ako tanečník, až kým sa začiatkom 30. rokov nedostane na Broadway. Odtiaľ to s ním ide čoraz strmšie hore: Dostane vlastnú rozhlasovú reláciu, nakrúca krátke a neskôr celovečerné filmy. Hviezdou sa stáva po boku Binga Crosbyho v sérii nenáročných zábavných filmov odohrávajúcich sa v exotickom prostredí. Od začiatku 50. rokov Hope vystupuje aj v televízii.

Súbežne s umeleckou kariérou rozvíja Hope úzky vzťah s americkými ozbrojenými silami. Keď chce bojovať v druhej svetovej vojne, je odmietnutý, pretože už prekročil predpísanú vekovú hranicu. Na front preto odcestuje ako zabávač a to isté zopakuje aj v Kórei a Vietname. Pre väčšinu vojakov je "GI Bob" - a pre ľavicu sa stáva neznesiteľným. Keď sa Hope v roku 1970 zúčastnil na voľbách miss v Londýne, feministky po ňom hádzali vrecká s múkou.

Hope ide aj napriek tomu dôsledne svojou cestou. Počas prvej vojny v Perzskom zálive v roku 1991 navštívil americké jednotky v Saudskej Arábii - a keby mu to zdravie aspoň trochu dovolilo, určite by sem prišiel aj v roku 2003. Za svoju identifikáciu s armádou si pred niekoľkými rokmi vyslúžil od Kongresu ocenenie čestný veterán. Najvyššieho ocenenia za svoje herecké výkony sa však nedočkal: Riadneho Oscara nikdy nedostal, len niekoľko čestných a mimoriadnych.

Na verejných oslavách svojich 100. narodenín sa Hope skoro iste nezúčastní, lebo mu to nedovoľuje jeho zdravie. Štvrtok prežije asi doma v kalifornskej Toluca Lake s manželkou Dolores. Môže si však pripomenúť jeden zo svojich legendárnych vtipov: "Starý si vtedy, keď sviečky stoja viac ako torta."