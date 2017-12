Matrix Reloaded prekonal rekord v návštevnosti kín v SR

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Film Matrix Reloaded prekonal historický rekord v návštevnosti slovenských kín počas uplynulého víkendu. Za prvé štyri premietacie dni od piatkovej premiéry ho videlo až 43 756 platiacich divákov v kinách na celom Slovensku. D

26. máj 2003 o 14:17 NULL

ruhé pokračovanie kultovej americkej sci-fi snímky Matrix tak prekonalo aj doterajšie prvenstvo filmu Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa, ktorý počas prvých štyroch dní videlo 35 114 platiacich divákov.

Ako agentúru SITA informoval Peter Novák zo spoločnosti Continental Film, tretie miesto patrí druhému pokračovaniu pripravovanej trilógie Pán prsteňov: Dve veže, ktorý si počas otváracieho víkendu nenechalo ujsť 35 029 divákov. Štvrté miesto v návštevnosti za prvé štyri premietacie dni s 33 134 divákmi patrí druhej časti príbehu o malom čarodejníkovi pod názvom Harry Potter a tajomná komnata. Na piatej priečke s 30 089 divákmi sa drží prvá časť dobrodružno-fantastického filmu Harry Potter a kameň mudrcov.

Matrix Reloaded s Keanu Reevesom, Carrie-Ann Mossovou, Laurenceom Fishbournom a Monicou Bellucciovou v hlavných úlohách prekonal aj dvojročný slovenský rekord v návštevnosti počas prvého premietacieho dňa. Jeho premiéru totiž videlo až 11 082 divákov. Pre porovnanie je to o vyše 3 000 divákov viac než prišlo na premiéru druhej časti Tolkienovej trilógie - Pán prsteňov: Dve veže. Tú počas prvého dňa videlo 7 857 platiacich divákov. Na treťom mieste je Harry Potter a kameň mudrcov so 7 723 divákmi, na štvrtej priečke je Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa so 7 403 divákmi a na piatom mieste je Haryy Potter a tajomná komnata, ktorého premiéru videlo 4 833 platiacich divákov.