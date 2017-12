Mariah Carey, ktorá nemá šťastie na vhodné typy mužov, hľadá partnera

Los Angeles 26. mája (TASR) - Mariah Carey nemá po rozvode šťastie na partnerov. Úspešná speváčka priznala, že od vzťahu s kolegom Luisom Miguelom nemala ...

26. máj 2003 o 23:00 © TASR 2003

Los Angeles 26. mája (TASR) - Mariah Carey nemá po rozvode šťastie na partnerov. Úspešná speváčka priznala, že od vzťahu s kolegom Luisom Miguelom nemala žiadneho priateľa a dodala, že jednoducho sa nezoznamuje s vhodnými typmi mužov.

Aj keď Mariah neodsudzuje ľudí, ktorí dávajú prednosť jednorazovým sexuálnym zábavám, pre ňu to jednoducho nie je to pravé. "Čakám na ten správny vzťah, aj keď byť ďsinglomď má takisto svoje výhody: tráviš viac času s priateľmi a zaoberáš sa sám so sebou," nechala sa počuť.

Promočné koncertné turné albumovej novinky Mariah Carey s titulom Charmbracelet sa začne v júni. Speváčke sa možno práve pri ňom naskytne príležitosť spoznať toho pravého.