Led Zeppelin splatili dlh

Najslávnejšie britské skupiny oslavujeme aj vďaka ich jedinečným koncertným albumom. The Who mali svoj Live At The Leeds, Rolling Stones Get Yer Ya-Ya‘s Out! A Led Zeppelin? Ich prvý skutočný live album vychádza až teraz.

Hlas a gitara Led Zeppelin - Robert Plant a Jimmy Page na koncertnom turné v roku 2001. FOTO - TASR/AP

Legendárna štvorica hudobníkov, ktorých trojhodinové koncertné orgie pripomínali vzývanie rockových bohov, vydala osem štúdiových albumov a jeden filmový soundtrack. How The West Won, trojdiskový záznam ich hudby, ktorá definovala tvrdý rock, vychádza v týchto dňoch spolu s výpravným DVD s lakonickým názvom Led Zeppelin.

How The West Won zachytáva možno najlepšie obdobie ich kariéry. V roku 1972 za sebou mali legendárny album Led Zeppelin IV a nasledujúci The Houses Of Holy práve klopal na dvere. „Všetko, čo táto skupina kedy urobila, vyráža dych,“ povedal o hudbe Led Zeppelin ich fanúšik Dave Grohl, spevák skupiny Foo Fighters a bývalý bubeník Nirvany.

Skupina vznikla v roku 1968, keď sa ostrieľaní štúdioví hráči Jimmy Page a John Paul Jones dali dohromady so spevákom Robertom Plantom a bubeníkom Johnom Bonhamom. Led Zeppelin dodnes predali viac ako 200 miliónov albumov. V skutočnosti mali od komercie ďaleko. Page, ktorý album How The West Won zostrihal z dvoch vystúpení v Kalifornii, svoju skupinu dodnes považuje za undergroundovú: „Nám išlo hlavne o koncerty. To, že sme sa stali úspešnými, bolo niečo, s čím sme nepočítali a čo sa nám skoro vymklo z rúk. V skutočnosti sme komerciou pohŕdali, a to je dôvod, prečo existuje o nás málo filmového materiálu.“

Hudobná DVD-mánia, ktorú odštartovali The Beatles so svojou antológiou, pokračuje aj v prípade Led Zeppelin. V USA si ich DVD objednali v predstihu státisíce fanúšikov. U nás je skôr raritou, potravou pre fajnšmekrov, ktorí majú po prvýkrát možnosť vychutnať si filmové záznamy z koncertov z troch období ich kariéry - napríklad z londýnskej Royal Albert Hall z roku 1970 či newyorskej Madison Square Garden, z dramatického návratu skupiny po dlhšom mlčaní a množstvo ďalších archívnych materiálov.

Page a Jones boli hybnou silou hudby, Plant s havraním výškovým spevom sa pohyboval na ich vrchole a zvuk bicích v podaní Bonhama skôr pripomínal kladivo bohov ako rytmus, napísal o skupine hudobný magazín The Rolling Stone. Ich hudba je veľkolepá, ale strohá, ohlodaná na kosť, ktorej sila sa naplno prejavila na živých koncertoch (ako v prípade dvadsaťtriminútovej verzie piesne Whole Lotta Love na How The West Won).

Za poslednú silnú nahrávku skupiny fanúšikovia a kritici považujú dvojalbum Physical Graffiti z roku 1975. Zeppelinov potom rozložili osobné tragédie, Pageovo experimentovanie s okultizmom a drogami a Bonhamova smrť v roku 1980.

Skupina sa okrem sporadických slávnostných príležitostí nikdy neobnovila. Plant a Page našli k sebe cestu cez dva spoločné albumy. Na poslednom z nich a nasledujúcom turné vystupovali ako Hlas a gitara Led Zeppelin.