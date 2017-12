Talianski producenti sú spokojní so slovenskou kuchyňou

Bratislava 27. mája (TASR) - Napriek spolupráci s hviezdnym talianskym režisérskym duom, bratmi Paolom a Vittoriom Tavianovcami, nemá talianska produkcia pri nakrúcaní filmu Luisa Sanfelice s Leatitiou Casta v titulnej úlohe na Slovensku špeciálne požiadavky na catering.

Niekoľko desiatok hladných krkov zo štábu a komparzu denne spotrebuje po 15 kilogramov mäsa a zemiakov, 13 až 15 kíl zeleniny a približne 6 kilogramov ryže. "Tú chcú do všetkého," usmieva sa šéfkuchár Ivan Danko, ktorému neprekáža, že musí vstávať ráno o štvrť na päť, pretože ho vraj práca baví. Pri príprave surovín mu asistuje niekoľko pomocníkov. Svoje kulinárske umenie, za ktoré získal i viacero ocenení, momentálne prispôsobuje "talianskym jazýčkom". "Používame typické korenie a bylinky," hovorí šéf cateringovej spoločnosti Marián Baňas. Denne na obed uvaria päť až šesť druhov jedál. Hydinové, bravčové, hovädzie, ryby, vegetariánske a múčnik. Okrem toho podávajú desiate a ľahké večery, väčšinou u Talianov veľmi obľúbené cestoviny. Počas nakrúcania je ľuďom z filmovačky k dispozícii káva, čaj a nealko nápoje. "Varíme tak 10-15 litrov kávy len pre štáb. Keď je tu dvesto komparzistov tak uvaríme aj sto litrov. Je to zadarmo, tak to využívajú," hovorí Baňas s úsmevom a dodáva, že približne pred dvoma týždňami, počas prvých horúcich dní, keď bolo v tieni 32 stupňov a na nakrúcaní bolo 220 ľudí z komparzu a 40 ľudí zo štábu vypili za deň zhruba 1 500 litrov minerálky.

"Taliani nás oslovili sami, lebo nás už poznajú. Pred tromi rokmi sme im totiž zabezpečovali catering na film Vzkriesenie," hovorí spokojne Baňas, ktorý nedávno "kŕmil" aj český štáb v Zázrivej, kde Ondřej Trojan len pred niekoľkými dňami skončil nakrúcanie filmu Želary. "Taliani si najviac pýtajú hydinu a bezmäsité jedlá, najmä teraz, keď je teplo. Väčšinou sú so stravou spokojní, ale samozrejme, vyskytnú sa aj negatívne reakcie, pretože každému sa ulahodiť nedá. Robíme tu v provizórnych podmienkach doslova na kolene. Je to denno-denné zásobovanie, spracovanie surovín. Nemôžeme si z kapacitného hľadiska dovoliť nič predpripraviť, ako napríklad v hoteli, kde máme obrovské mraziace boxy," posťažoval sa.