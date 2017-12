Juliette Binoche a Jean Reno zaľúbení – to sa nemôže skončiť zle

Felix a Rose – Dvaja v oblakoch (Décalage horaire) * Francúzsko /Veľká Británia 2002 * Scenár: Christopher Thompson, Daniele Thompsonová * Réžia: Daniele Thompsonová * Hrajú: Juliette Binocheová, Jean Reno, Sergi Lopez Romantické komédie, ...

28. máj 2003 o 0:00 JAN JAROŠ

Felix a Rose – Dvaja v oblakoch (Décalage horaire) * Francúzsko /Veľká Británia 2002 * Scenár: Christopher Thompson, Daniele Thompsonová * Réžia: Daniele Thompsonová * Hrajú: Juliette Binocheová, Jean Reno, Sergi Lopez Romantické komédie, ktoré opisujú stretnutie dvoch osamotencov, väčšinou sa vyznačujú predvídateľnými zápletkami smerujúcimi k happy-endu. V tomto ohľade ani film Félix a Rose – Dvaja v oblakoch neprináša nejaké zásadné prekvapenie. Vyniká však mimoriadnou presvedčivosťou reálií, ich výstavbou, postavami a uvoľnenými dialógmi. V hlavných úlohách predvádzajú prvotriedne herectvo Jean Reno a Juliette Binocheová.

Režisérka Daniele Thompsonová (dcéra režiséra mnohých úspešných komédií Gérarda Ouryho; nakrútil napríklad Veľký flám) umiestnila príbeh z jeho veľkej časti do letiskovej haly počas práve prebiehajúceho štrajku, ktorý ochromí celú prevádzku, a preukázala pritom veľký pozorovací talent. Zaplnila obrovský priestor prepletajúcim sa davom, medzi ktorým sa náhodne stretávajú aj vzďalujú hrdinovia, sledujeme presné detaily, telefonujúcich ľudí, blížiacu sa nervozitu, premenlivé údaje na informačných tabuliach. A aj keď poloha dojemnohumornej melodrámy je určujúca, nikdy nepresahuje medze znesiteľnosti, občas dovolí aj nadpriemernosť, inscenačnú i hereckú.

O oboch protagonistoch najskôr nič nevieme, iba chytáme útržky z náhodných rozhovorov, z búrok citov, z malérov, v ktorých sa znenazdajky ocitajú. Postupne na povrch prerazia ich precitlivené povahy, skrývané bolesti a traumy, precitlivené reakcie, ktoré sa ich dotýkajú. Rose sa nám predstaví plačlivo podfarbeným rozhovorom s matkou, postupne presvitá, ako dlho sa odhodlávala opustiť žiarlivého, násilníckeho milenca (Sergi Lopez), nerozhodná, nesústredená, roztržitá osoba, čo spláchne mobil do záchodu.

Oproti tomu Félix je muž uzavretý do seba, nevrlý, iba ťažko znáša, keď ho niekto vyrušuje zo stereotypov, v strese rýchlo ochabne. Márne sa usiluje skontaktovať s bývalou priateľkou, aby mohol prísť na pohreb jej matky. Až kým zabehnutý rytmus jeho života nezmení stretnutie s Rose. Na začiatku si od nej len potreboval požičať mobil.

Juliette Binocheová vo vášnivých monológoch aj širokých gestách impulzívnej žienky spoľahlivo zvláda svoju rolu, ale ešte silnejší je výkon Jeana Rena. Po svojich osamelých zabijakoch, ktorí nepohnú ani kútikom úst, prekvapuje jemnou komediálnosťou. S istotou vkĺzol do postavy nervózneho chlapíka, zádumčivého, a pritom únavného egocentrika.

Stretli sa dvaja outsideri, súťažiaci so svojimi životnými nástrahami. A tak, ako si to romantická komédia žiada, nič o sebe nevedia, vyzerá to, že sa každú chvíľu rozídu, a až postupne si pripúšťajú, že sa spoznali a zažili čosi vážne. Keď dojaté dievča opisuje Félixov vysnený dom s modrými okenicami, nepochybujeme, že práve taký vzápätí vidíme. Príbeh, pochopiteľne, stojí na osvedčených schémach, ale napriek tomu žije, a to je výkon, pre ktorý si tento film zaslúži vašu pozornosť.