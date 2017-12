Terminátor za guvernéra Kalifornie

Hrdina akčných filmov - Arnold Schwarzenegger - rozmýšľa, že by kandidoval na guvernéra Kalifornie. Nie je to prvý raz, ale tentoraz sa vyjadruje k možnosti oveľa vážnejšie než v minulosti.

28. máj 2003 o 0:00

„Ak príde chvíľa rozhodnutia, budem musieť záležitosť prediskutovať so svojou rodinou a s blízkymi priateľmi,“ vraví 57-ročný herec, v najnovšom vydaní magazínu TV Guide. „Teraz na kandidatúru nemyslím, ale môžeme začať o tom uvažovať na konci leta, len čo sa do kín dostane môj posledný film Terminátor 3,“ povedal Schwarzenegger.

Zásadný vplyv na jeho rozhodnutie bude mať súhlas manželky Marie Shriverovej. Maria je televíznou korešpondentkou stanice NBC. Majú spolu tri deti.

Maria je demokratkou, Arnie je tvrdým republikánom. Dôležitý je ešte jeden fakt. Maria Shriverová pochádza z kennedyovského klanu.

Arnie je zasa priateľom klanu Bushovcov. Pre Georgea Busha seniora pred vyše desiatimi rokmi pracoval vo volebnej kampani. O demokratovi Billovi Clintonovi povedal vtedy aj klasické slová z prvého dielu Terminátora: „Hasta la vista!“ (Dovidenia). Odkazoval mu, že nemá šancu. Terminátor sa však mýlil a Clinton zvíťazil. Tešila sa Maria.

Schwarzenneger by nebol prvým hercom, ktorý by sa uchádzal o kreslo guvernéra. Pred tridsiatimi rokmi zažiaril na tomto poste Ronald Reagan. Ten sa odtiaľ vyšvihol až do Bieleho domu.

Už teraz je jasné, že Arnoldovi sa to zopakovať nepodarí. Podľa americkej ústavy sa prezidentom môže stať iba jednotlivec, ktorý sa narodil v Amerike. Terminátor sa však narodil v rakúskom Grazi.

MICHAL HAVRAN