Štúdio L+S má svoju "kroniku"

Bratislava 28. mája (TASR) - Dvadsať rokov diania na známej bratislavskej scéne divadla L+S mapuje publikácia, ktorá vyšla v týchto dňoch.

28. máj 2003 o 16:52 © TASR 2003

Nad ešte nad horúcim vydaním knižky Štúdio L+S 1982-2002 a niektorými fotografiami z predchádzajúcich rokov si na domovskej pôde zaspomínali Kornel Földvári, Pavol Vilikovský a zostavovateľ publikácie Tomáš Janovic. Do zaujímavej kroniky divadla prispeli svojimi spomienkami a príspevkami viacerí umelci a dokumentujú ich aj situačné čierno-biele fotografie. "Chceli sme urobiť nielen faktografickú publikáciu, ale aj pastvu pre oči," poznamenal s úsmevom Janovic a ako konštatoval, vydarilo sa. Medzi príspevkami nechýba básnička Ľubomíra Feldeka Mro«ekovi emigranti v Bratislave či dva dialógy Lasicu a Satinského.

Štúdio S (od apríla 1999 Štúdio L+S) sa prihlásilo do života 12. mája 1982 ako umelecká scéna Slovkoncertu. Odtiaľ to S v názve, ktoré však podľa knihy sami pracovníci ticho, no programovo považovali za skratku pre satiru. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.