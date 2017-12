Všetko, čo potrebujem, sú uši

Nie je strapatý, pri posteli nemá vedro kokaínu, bulvár mu nemá dôvod venovať titulku a neuvažuje o triumfálnom návrate Modusu. Ale ak mu o uši cinkne dobrý hlas a nahrá s nim duet, je z toho hit a ženský vokál môže odštartovať kariéru. Okrem gitary dobre

29. máj 2003 o 0:00 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

S odstupom času som si uvedomila, že texty na Modrom albume sú nežné, plné lásky k žene. Je to tak aj vo vašom manželstve?

Ľudia, ktorí majú spolu vydržať dlho, by mali k sebe pasovať. Neviem, ako sa to robí. Človek musí mať šťastie. S Katkou som už veľmi dlho, najmä na pomery v popmusic, kde sa vzťahy menia rýchlo. V momente, ako o tom hovorím a takto machrujem, dostanem pocit, že sa nesmiem rúhať. Trvalé vzťahy nie sú v rozpore s písaním pesničiek. Niekto má možno pocit, že nemôže písať pesničky, keď žije usporiadaný rodinný život. Potrebuje ho porozbíjať, aby tvoril. Ja by som nevedel tri dni do rána piť, mať stvrdnutú pečeň a chŕliť geniálne texty. Bolo by mi zle a nič by som nevychŕlil. Sadnem si doma - nič sa nedeje, je normálny deň, nezažil som nič špeciálne - a bez machrovania musím povedať, že melódia príde. Vedľa nestojí kýbel kokaínu s naberačkou, ani nemám strapatú hlavu.

Preto vám dá český bulvár pokoj?

Rozmýšľajú logicky. Potrebujú predať noviny a ťažko dajú na obálku chlapíka, ktorý im povie: Dnes sa tiež nič nestalo.

Nechodíte ani na recepcie?

Chodím, ale čo sa tam stane? Prídem a odídem. To by som musel niekomu vypáliť.

Vaša manželka sa však v poslednej dobe začala s vami objavovať na verejnosti. Ani to nie je sústom?

Vždy si ju radi odfotia. Katka však nie je exhibicionistka. Je ťažké s ňou dohodnúť rozhovor, spravidla ho nedáva.

V televízii TV3 sa im to podarilo. Vyzerali ste úprimne šokovaný.

No jasné! Bol to jej jediný rozhovor. Urobila ho len preto, že vedela, aký budem prekvapený. Navyše, robila ho nenápadnejšia telka, nie Nova v sobotu večer. Fakt nestaviame vzťah na tom, na čom John a Yoko, ktorí sa radi predviedli.

Všimli ste si, že pôsobíte ako taká šedá eminencia? Každá speváčka, ktorá s vami naspieva duet, sa stane známou, alebo sa presadí v Česku.

Asi je to šťastie, hoci som sa nikdy nerozhodoval náhodou. Riadim sa vždy vetou "All you need is ears" - jediné, čo potrebujete, sú uši. Vypočul som si, čo naspievala Martha a páčilo sa mi to. Nebol to manažérsky ťah, tú pesničku som nerobil ako singel. Nevedel som, čo činím - že práve robím najväčší hit z albumu.

A Jana Kirschner? Barbara Haščáková?

Zase uši. Niekde som hral a Jana tam spievala naživo v angličtine.Zdalo sa mi to dobré. Práve som robil anglický album pre deti a Jana bola ideálna, lebo ovláda angličtinu a dobre spieva. Keď sme naspievali Oh me, oh my, dostal som kredit, že som ten, čo ju objavil pre Čechy. Ale ja som si ju len v predstihu všimol, lebo chodím stále na Slovensko.

A Barbara?

Pri Barbare som musel bojovať s predsudkami, všetci ju brali ako dancefloorovú speváčku. Musel som vysvetľovať, že ja nesledujem čo spieva, ale ako spieva. Aj teraz som ako člen poroty súťaže Popstar objavil minimálne tri dobré hlasy, len som si radšej nezapamätal mená, lebo mi je blbé vyjsť s ďalším duetom. (Smiech.)

Ale Mariku Gombitovú, s ktorou tiež máte duet, nebolo treba ani objaviť, ani presadiť.

Ju bolo treba presvedčiť, čo bolo ešte ťažšie. Má špecifický prístup, je ju ťažké niečím inšpirovať. Všetky ťažkosti, ktoré okolo toho boli - že mala Marika výhrady k mixáži, že neprišla vystúpiť na Miss - najmenej prekvapili mňa. Tešil som sa, že po rokoch existuje ďalšia spoločná pesnička, ktorá nie je zbytočná.

Chceli ste si potvrdiť, že s ňou máte dobrý vzťah?

Každý rok vymýšľajú dramaturgovia na svoje podujatia nejaké prekvapenie.Často je tým prekvapením myšlienka: Jéj, čo keby sa dal Modus dokopy, alebo aspoň vy dvaja! Stále som prikyvoval, stačí, aby súhlasila Marika a ja pieseň pre ňu určite mám. Tak to bolo aj vtedy. Boli presvedčení, že je všetko dohodnuté, ale ja som do posledného momentu rátal s tým, že sa to zruší. Vždy, keď skladám duety, prvá interpretka, ktorá mi napadne, je Marika.

Tušíte, že Modus sa už nikdy nedá dokopy?

Jediným problémom nie je Marika.V Moduse som bol organizátor ja, komunikoval som za kapelu o praktických veciach. Janko Lehotský nebol ten typ a asi sa to ani nezmenilo. Ďalšia otázka je - máme zložiť nové pesničky, alebo hrať tie staré? Chýbal by nám hnací motor. Ja mám dosť vlastných aktivít aj rodinku, ktorej sa snažím venovať. Nie je jednoduché spojiť vlastné ambície v hudbe s rodinným životom, hoci len v úplne triviálnych veciach. Malý syn David sa učí skladbičku na klavíri a niekto by mu s tým mal pomôcť. A ten niekto sedí v Bratislave a nemôže. Chcem mať pocit, že som bol pri tom, keď deti rástli. Mám aj vlastnú kapelu, takže keď počúvam o Moduse, vždy sa zľaknem.

Možno zatiaľ ochladli aj vzťahy medzi vami? Veď Lehotský vás z Modusu vlastne vyhodil.

Nikdy som necítil horkosť. Je pravda, že nás s Lacom Lučeničom a Dušanom Hájekom vyhodil, ale my sme stále leteli hore. Nebol čas ani dôvod na krivdy. Ľudia mali dojem, že sme sa odtrhli a založili Limit. Vzťahy nevychladli, len ťažko udržíte priateľstvo s niekým, koho desať rokov nevidíte.

Ako sa pozeráte na Yoko Ono a Paula McCartneyho, ktorí robia veľký posledný výpredaj Beatles?

S tým sa dalo rátať. Tak ako sa snažíme dostať zo zubnej pasty, v ktorej nič nie je, ešte kúsok, stále sú ľudia, ktorí chcú počuť od Lennona to, čo ešte nepočuli. Ak to do Yoko hustia tretí rok, nechá sa zlomiť.

To robí kvôli ľuďom? Nie kvôli sebe?

Hlavný je tlak. Čiastky, ktoré zarobila ona a McCartney, sú tak vysoké, že neexistuje dôvod pridať k tomu ešte jeden milión. A Paul dá do obehu určite len takú pieseň, za ktorou si stojí. K týmto úvahám ma vedie aj to, že Beatles si predsa mohli - ešte kým žili všetci, zarobiť oveľa viac len tým, že by sa raz stretli. Odmietli strašné sumy aj za to, že by s nimi spieval Johnov syn. Yoko má ešte dôvod naviac - stále pripomína Lennona, aby sa naňho nezabudlo. Aj preto dovolí, aby sa jeho pieseň objavila v reklame.

Aj vaša pesnička je teraz v reklame. Trošku sa pripomínate?

Nie, to bola viacmenej náhoda. Osobný záväzok voči firme, ktorej som sľúbil, že ak budú niečo potrebovať, budem tam. Pozrel som si tie miniklipy a zdalo sa mi to prirodzené. Určite by som si tak nepripadal, keby som na obrazovke tvrdil: Toto je môj obľúbený prací prášok.

Po Bratislave sa rozšírili nálepky, na ktorých ste vy aj Peter Nagy, a pri vás text: Kto chce s vlkmi byť, musí s nimi vyť. Závidia vám ľudia?

Neviem, čo tým mysleli. Populárny človek vždy štve isté percento ľudí.

Ste proti tomu obrnený?

Nie som, a neviem, o čo ide. Niekto by mi to musel vysvetliť, a potom o tom s vami môžem debatovať. Zákonite existujú ľudia, ktorí nie sú naladení na moju strunu a neradi vidia moje úspechy. O to viac, že ma vidia v médiách s cenou v ruke.

Viete si predstaviť, čo by robil Lennon teraz, keď sa celebrity vyjadrovali k vojne v Iraku?

Chlapci z Beatles alebo Bob Dylan mali úplne odlišnú životnú skúsenosť ako my. Oni žili v kapitalizme a o socializme nevedeli nič, preto o ňom mohli mať aj romantické predstavy. Domnievam sa, že aj Lennon ich mal, preto bol chvíľu aj maoistom. Nevedel presne, k čomu to dospelo v krajinách, kde sa socialistický sen uskutočnil v praxi. Keby zažil cestovné doložky, schvaľovanie účesov a pesničiek, bol by opatrnejší.

A aký je váš postoj?

Z Ameriky to vidia mnohí tak, že vojnu v Iraku viedli reakční politici na čele s kovbojom a že by to tak nemalo byť. My z druhej strany sme už zažili všelijakých diktátorov a sme skeptickí. Akoby sme trošku viac vedeli oceniť demokraciu. Dávame bacha na tých, čo sa skrývajú za krásne heslá. Ja osobne dúfam, že sa v Iraku podarí nastoliť demokratický režim aj keď viem, že to nebude jednoduché.

Komentujete politiku?

Tomu sa nevyhnem, ale ak zbadám, že som sa do nej nechal vtiahnuť, vypínam CNN.

Vydavateľstvá vraj platia rádiám, aby hrali ich interepretov?

Myslím, že neplatia. Na to by nemali peniaze. Ak by mali platiť za klipy a ešte aj za single, kde by bol zisk pri tých predajoch?

Hrajú vaše pesničky v Čechách?

Singel Mám rád je už asi piaty z Modrého albumu, ktorý hrajú. Vážim si, že to ide, lebo som zažil aj opak.

Treba teda skladať len hity?

Slovo hit neznie ako kvalita, ale medzi kvalitnou piesňou a tým, že je populárna, nemusí byť rozpor. Napríklad Balada o poľných vtákoch, ktorá znie v aktuálnom českom filme Pupendo, je myslím dostatočne kvalitná, ale aj známa.

Už neraz sa ľudia v partiách sporili, o čom je vlastne skladba 22 dní. O odchode na vojnu, príchode z vojny alebo vari o rozvode? Ako to teda je?

Keď mám byť úprimný, tak neviem.

V piesni Mám rád spievate: Žiadne krízy, môj brat, take it easy, all right. Spievate svojmu nebohému bratovi Jasonovi alebo všeobecne?

Myslel som na Jasona, keď som to písal, lebo ma v živote sprevádza neustále, ale zároveň som mal na mysli oslovenie všetkých. Je to pozitívna správa, ktorú končím slovami - čo nás čaká, netušíme. Neviem jednoznačnú odpoveď, nie som optimista typu, že by nás čakali svetlé zajtrajšky. Lenže, ak si mám vybrať, aj keď neviem, ako bude život vyzerať, beriem to, že bude all right.

Takže predsa ste optimista?

Mám rôzne pocity. Niekedy mám náladu, keď sa mi to celé nezdá a nevidím ani východisko. V takej chvíli napíšem text, ktorý bude pravdivo vypovedať o tom, čo si myslím. Lenže moje pocity sa neustále menia. Pravdu nemá ten, kto píše veselé veci, ani ten, čo píše len depresívne. Mne sa v priebehu dňa vystriedajú štyri nálady.

A podľa nálad sa delí aj hudba na alternatívnu a pop.

Ak chcete byť uznávaný, navrhujem pomalú vec, niečo okolo a-mol, zásadne s hudobníkmi, ktorí hrajú aj džez a majú výbornú povesť. To sú zaručené veci, ktoré vás privedú k cene Grammy, aj sa o vás zmienia v spoločnosti bez toho, aby riskovali trapas. Riskujete vtedy, ak si obľúbite nejakú melódiu, ktorú spieva nevinné dievčatko a je to len taká popina. Zmieniť sa o tom v spoločnosti je nebezpečné, lebo ju nekryjú žiadne Grammy ani saxofónové sólo. Nedajbože ste to ešte videli na Nove! To už je zle. Lenže to nie je tak jednoduché a len tí, čo sa naozaj v hudbe vyznajú, poznajú pravdivé odpovede.

Miroslav Žbirka vstúpil na scénu populárnej hudby s kapelou Modus - Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou, s ktorými v roku 1977 vyhral zlatú Bratislavskú lýru s pesničkou Úsmev. Po tom, čo s Lacom Lučeničom a Dušanom Hájekom museli skupinu opustiť, založili Limit a Žbirka neskôr začal vystupovať sám. V roku 1982 prvýkrát vyfúkol zlatého slávika česko-slovenskej stálici Karlovi Gottovi. Okrem hrania na koncertoch si vyskúšal hranie v televíznom muzikáli Neberte nám princeznú.

Meky, ako znie jeho prezývka, vydal s Modusom, Limitom, sám a v reedícii osemnásť albumov. Dva z nich sú pre deti. Z prvého manželstva má dcéru Denisu, v terajšom vychováva Lindu a Davida. Žije v Prahe a na Slovensko sa stále vracia ako hosť rôznych podujatí a niekedy ako ich moderátor. Nedávno oživil večery s pesničkami Beatles v Štúdiu L&S. Minulý rok v októbri oslávil jubilejných 50. rokov a v marci sa stal po dvadsiatich rokoch opäť zlatým slávikom.



povedali o ňom

Laco Lučenič, hudobník, bývalý člen skupiny Limit

Dávno sme sa neporozprávali, hoci sme sa párkrát stretli. Sledujem jeho aktivity a sú príznačne vymakané. Miro je precízny človek. Fandím mu, nech v tom vytrvá, lebo spraviť taký album ako urobil on, v súvislosti s našim vekom a všetkými okolnosťami, je slušné dielko.

Benjamín Tuček, český režisér, ktorý použil pieseň Atlantída vo filme Děvčátko

Žbirku vôbec nepoznám osobne, ale jeho pesnička Atlantída spojuje dávny detský sen so súčasnosťou. Hľadal som niečo, čo by mi pripomenulo detstvo a práve ona to robí.