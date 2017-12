Zúri Lars von Trier?

29. máj 2003 o 0:00

FOTO – REUTERS

„Je rád, že ušiel z vriaceho kotla Cannes,“ povedala o Larsovi von Trierovi Vibeke Windelowová, producentka filmu Dogville, pre dánske noviny Jyllands-Posten. Lars von Trier, vyhlásený favorit v Cannes, nakoniec obišiel naprázdno. Porota sa namiesto neho rozhodla ovenčiť Zlatou palmou, „politicky korektnú“, ako poznamenávajú dánske noviny, drámu o masakre v americkej strednej škole, Slon, režiséra Gusa van Santa.

„Čisto politické rozhodnutie,“ tvrdí Vibeke Windelowová. Von Trierov film Dogville sa od začiatku považoval za protiamerický. Príbeh mladej ženy (Nicole Kidmanová), ktorá na úteku pred gangstermi skončí v malom mestečku v Rocky Mountains a zažije tam príšerné veci, skutočne vyvolal v Cannes veľké diskusie a aj pobúrenú kritiku americkej časti tlače. Keby bolo Dogville v Cannes vyhralo, naprávaniu pokazených francúzsko-amerických vzťahov by to veľmi nepomohlo. Aspoň tak o tom špekulujú fejtonisti a analytici. Víťazstvo Slona sa považuje za „víťazstvo konsenzu“.

Lars von Trier podľa Windelowovej nemal s výsledkami festivalu žiadny problém. „Povedal mi: Teraz viem, že to, čo robím, je správne. Ale bolo to také provokatívne, že to porota nechcela oceniť.“ Pre víťaza z Cannes z roku 2001 by bolo najhoršie, keby mu udelili nejakú cenu útechy.

Dogville dostalo aspoň neoficiálnu cenu: Palme Dog, cenu za najlepší herecký výkon psa, udelili havkáčovi Mosesovi, kriedou nakreslenej siluete psa na vedome úlomkovitých minimalistických kulisách Larsa von Triera. (puk)