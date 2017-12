Hudobný Dobrofest v novom termíne

TRNAVA - Koncert zoskupení Amistars (Česká republika) a Resounders (Veľká Británia) na nádvorí trnavskej radnice otvorí dnes popoludní 12. ročník medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest.

29. máj 2003 o 0:00

Festival sa po prvý raz koná v májovom termíne, čo jeho výkonný riaditeľ Peter Radványi vysvetľuje ako ústretový krok smerom k trnavským vysokoškolákom. Dobrofest sa presunutím termínu z augusta vyhol aj nepríjemnej termínovej kolízii s festivalom Country Lodenica v Piešťanoch.

Na Trojičnom námestí, v Dome kultúry odborov, Dome hudby a na ďalších scénach v Trnave, Hlohovci a Skalici sa do nedele predstavia desiatky hudobníkov, ktorí vzdajú hold vynálezcovi akustickej gitary dobro Johnovi Dopyerovi. Nebude medzi nimi chýbať Randy Kohr z Nashville, najnovší objav akustickej bluesovej scény USA The Original Snakeboy či fínske duo Mickie and Lefty Willie. (tasr)