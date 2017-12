Nový album Stinga sa na trhu objaví v septembri

Londýn 29. mája (TASR) - Veľké očakávanie predchádza vydaniu nového albumu niekdajšej opory formácie The Police, mimoriadne populárneho britského skladateľa, hudobníka a speváka v jednej osobe Stinga.

Novinka s titulom Sacred Love sa objaví na európskom trhu 22. septembra, o deň neskôr bude aj v amerických predajniach s nosičmi zvukových záznamov. Na titule, ktorý vznikal v produkcii samotného Stinga a Kippera a ktorý dokončovali v parížskom štúdiu, sa predstavia aj Mary J. Blige (v skladbe Whenever I Say Your Name) a Anoushka Shankarová (v opuse Book of My Life).

Stingov doteraz posledný štúdiový album Brand New Day (1999) sa vyšplhal až na deviate miesto rebríčka Billboardu a predal sa vo svete v náklade viac ako 3,5 milióna exemplárov.

