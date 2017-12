Leto bude patriť divadlu, filmu i folklórnym festivalom

BRATISLAVA 29. mája (SITA) - Divadelné a filmové prehliadky, spevácky festival, či školu divadla pripravilo na letné mesiace Národné osvetové centrum (NOC) v Bratislave. Ako na dnešnej tlačovej besede uviedla riaditeľka ústavu amatérskej umeleckej tvorivo

sti NOC Alena Štefková, centrum organizuje v júni a júli podujatia nielen v Bratislave, ale i v regiónoch Slovenska.

Ústredným kultúrnym podujatím sú Dni tradičnej kultúry, do ktorých za zapojí aj Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Akcia začne 19. júna a potrvá až do 3. augusta. Nadväznosť tradičnej kultúry s cestovným ruchom bude medzi iným témou Festivalu detských folklórnych súborov pod Likavským hradom, celoštátnej súťažnej prehliadky huslistov, ale aj známeho folklórneho festivalu Východná. Filmovým amatérom, nezávislým autorom, deťom a mládeži do 18 rokov je určená Celoštátna súťaž amatérskej filmovej tvorby a videotvorby, ktorá sa od 6. do 8. júna uskutoční v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Najlepšie snímky zo súťaže postúpia koncom augusta na najvyššiu medzinárodnú amatérsku súťaž filmárov UNICA vo Varšave. Divadelníci sa od 14. do 15. júna môžu tešiť na 32. celoštátnu súťaž postupovej prehliadky činoherného a hudobného divadla v Spišskej Novej Vsi. Víťaz zo šiestich neprofesionálnych divadelných súborov postúpi na vrcholnú prehliadku amatérskeho divadla - Scénická žatva v Martine. Na Scénickú žatvu sa dostane aj najlepší účastník 29. ročníka Divadelných Šurian. Jún bude tiež patriť festivalu divadla mladých a mladého alternatívneho divadla (FEDIM). Festival sa od 27. do 29. júna uskutoční v Tisovci.

Zdraviu bude venovaný od 13. do 15. júna Aesculapov medzinárodný televízny a filmový festival. Patrónom podujatia je herec Ladislav Chudík a na jeho organizácii sa podieľa aj kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v SR a UNICEF.

NOC sa popri kultúre bude v júni venovať aj vzdelávaniu. Podstatu marketingovej komunikácie a reklamy v oblasti kultúry objasní začiatkom júna na školeniach v Bratislave a Košiciach. Viac informácii o letných podujatiach z dielne NOC možno získať na internetovej adrese centra www.nocka.sk

