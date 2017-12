Vesmírna loď Enterprise letí do vojny

30. máj 2003 o 8:23 © TASR 2003

New York 30. mája (TASR) - Všetky série sci-fi seriálu so značkou Star Trek mali doteraz jedno spoločné: Svoje hlboké korene v humanizme a presvedčení, že násilie je posledným nástrojom na riešenie konfliktov. To sa má na budúci rok v Enterprise, piatej inkarnácii trekistického vesmíru, zmeniť. Vesmírna loď bude totiž prvýkrát poľovať na zločincov.

Po zničujúcom útoku na Zem, ktorý si vyžiadal milióny mŕtvych, sa vydá posádka Enterprise na cestu do nehostinnej časti vesmíru, aby dolapila mimozemských atentátnikov. Paralela so súčasnou situáciou vo svete je viac ako zreteľná.

Po nádejnom štarte pred necelými dvoma rokmi sledovateľnosť seriálu v USA začala prudko klesať. Nepomohlo ani oživenie zloducha Borgs, ktorý bol doteraz vždy zárukou dobrých kvót.

Producenti sa preto rozhodli urobiť zásadné zmeny. V poslednej časti pred letnou prestávkou pošle doteraz neznáma mimozemská rasa menom Xindi k Zemi sondu, ktorá zničí územie medzi Floridou a Venezuelou a zabije pritom milióny ľudí.

Posádka Enterprise dostane po tomto útoku novú úlohu: Musí nájsť zodpovedných a zabrániť ďalším, možno ešte horším útokom. Pátranie ju zavedie až do domovskej galaxie civilizácie Xindi.

Zmení sa aj zloženie posádky a výbava vesmírnej lode. Pribudne osobitná skupina vojakov a celý arzenál nových zbraní. Z bývalej výskumnej lode sa stane loď bojová.

Táto zmena s paralelami so súčasnosťou bola údajne plánovaná už dávno. Výkonný producent Rick Berman v rozhovore pre denník Ventura County Star povedal: "Myšlienka zničenia Zeme mimozemšťanmi existovala dávno pred 11. septembrom. No keď tým môžeme pokryť súčasnú tému, je to ešte lepšie." Ešte konkrétnejší bol herec Scott Bakula: "Každá paralela je v mojich očiach oprávnená. O to išlo v Star Treku vždy."

Reakcie kritikov a fanúšikov na nové smerovanie seriálu sú zmiešané. Jedni sa tešia na napínavé epizódy so špeciálnymi efektmi, druhí sú kritickejší. Jeden účastník internetového fóra Trek5 napísal: "Posledná časť je o flotile, ktorá ide začať vojnu a ničenie. Má to veľa z (prezidenta USA Georgea W.) Busha. Možno by mal kapitán Archer dostať (amerického ministra obrany Donalda) Rumsfelda za nového vedeckého dôstojníka."