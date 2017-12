Proces s herečkou Winonou Ryderovou bol inšpiráciou pre muzikál

San Diego 30. mája (TASR) - Žiaci strednej školy v americkom San Diegu si pre svoju divadelnú hru vybrali ako múzu herečku Winonu Ryderovú.

30. máj 2003 o 20:06 © TASR 2003

Ako informovala televízna stanica NBC, škola inscenuje muzikálovú satiru o Ryderovej súdnom procese za krádež v obchodnom dome Saks. Satira má názov Sticky Finger: A Tale of Saks, Lies and Videotape (Lepkavé prsty: Príbeh Saks, lží a videopások).

Za krádež tovaru v hodnote 5500 dolárov v decembri 2001 odsúdili Ryderovú minulý rok na trojročný podmienečný trest. Hollywoodska hviezda musela zaplatiť pokutu 10.000 dolárov a odškodné. Súd jej nariadil 480 hodín verejnoprospešných prác a psychoterapiu.

Muzikál rozpráva príbeh istej Winnobegy Driverovej, tanečníčky tanga, ktorá pracuje v továrni na výrobu rakiet a odíde z rodnej dediny v Severnej Kórei do New Yorku. Tu ide nakupovať do obchodného domu Saks, kde sa stretne so svojím idolom Winonou Ryderovou.

Mladí autori pozvali na premiéru aj zdroj svojej inšpirácie, Ryderová sa však doteraz neozvala. Obchodný dom Saks naopak prejavil o projekt väčší záujem, keď dal k dispozícii umelohmotné tašky s vlastným logom.