Wellesov Oscar za Občana Kana pôjde do aukcie

New York 31. mája (TASR) - Pozlátenú sošku Oscara, ktorú Orson Welles získal v roku 1941 za svoj film Občan Kane, bude možno 25. júla získať na dražbe ...

31. máj 2003 o 4:12 © TASR 2003

New York 31. mája (TASR) - Pozlátenú sošku Oscara, ktorú Orson Welles získal v roku 1941 za svoj film Občan Kane, bude možno 25. júla získať na dražbe v newyorskom aukčnom dome Christieďs.

Welles, vtedy 25-ročný herec, režisér a producent, bol za svoj film - označovaný za jedno z najlepších diel kinematografie - na cenu americkej filmovej akadémie nominovaný vo viacerých kategóriách, Oscara získal za najlepší pôvodný scenár. Znalci hodnotu trofeje odhadujú na 400.000 dolárov.

Na aukcii majú byť vydražené aj memorabílie Johna Lennona, medzi nimi ešte nezverejnené filmové zábery Lennona v New Yorku a ručne písaný text k piesni Beatles If Youďve Got Trouble.