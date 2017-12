Zomrel významný britský hudobný producent Mickie Most

Londýn 31. mája (TASR) - Jeden z najúspešnejších hudobných producentov uplynulých desaťročí, Brit Mickie Most zomrel v piatok v Londýne vo veku 64 rokov ...

31. máj 2003 o 20:41 © TASR 2003

Londýn 31. mája (TASR) - Jeden z najúspešnejších hudobných producentov uplynulých desaťročí, Brit Mickie Most zomrel v piatok v Londýne vo veku 64 rokov na následky rakovinového ochorenia.

Most, vlastným menom Michael Peter Hayes, mal leví podiel na úspechu početných britských interpretov v zámorí. Snáď najväčší úspech zožal s legendárnou nahrávkou Dom vychádzajúceho slnka (1964) skupiny The Animals, avšak veľké aktíva mal aj na triumfoch Lulu, či Donovana.

V 70. rokoch spolupracoval medziiným so skupinou The Sweet, speváčkou Suzie Quatro, ale aj formáciami Smokie a Mud. Neskôr si pripísal na konto aj úspešnú spoluprácu so speváčkou Kim Wilde, či skupinou Hot Chocolate.

Mnohí z Mostových rovesníkov a spolupracovníkov ho dnes v reakciách označili za giganta hudobného priemyslu. Majetok zosnulého sa odhaduje na 75 miliónov eur.

2 3 le ed