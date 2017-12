Lucie Bílá sa v Bratislave stretla so Španielkami z Las Ketchup

1. jún 2003 o 17:00 © TASR 2003

Bratislava 1. júna (TASR) - Španielskym hola! sa vo foyer jedného z bratislavských hotelov srdečne zvítali hviezda českej hudobnej scény a španielske sesterské trio Las Ketchup.

Náhoda sa v živote často podpíše pod originálne a zaujímavé okamihy, a práve takáto chvíľa sa na slovenskej pôde postarala o naozaj netradičné stretnutie. S odstupom jednej hodiny tu totiž Lucie Bílá a Las Ketchup za rovnakým stolom absolvovali tlačové konferencie. Pilar, Lola a Lucia pri príležitosti návštevy a koncertov na Slovensku a Bílú tu predstavili ako novú tvár nadácie Medical.

Po počiatočnom váhaní sa "Lucka" predsa len nechala od novinárov "nahovoriť", aby sa so sestrami privítala a odfotografovala. Usmiate a veselé Španielky neváhali vstať od nedeľného obeda a so speváčkou si zapózovali. "Priznám sa, že takého niečo nemám veľmi rada. Raz som sa totiž stretla s "pinkfloydami", na ktorých som vyrastala, a oni sa nejako nemali k tomu, aby sa so mnou zoznámili. Bola som z toho veľmi smutná," skonštatovala na následnej "tlačovke" Bílá. Nakoniec však svojim šarmom a bezprostrednosťou, tak ako vždy, zapôsobila.