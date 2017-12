Jesenný Medzinárodný festival horských filmov v Poprade bude venovaný Pirohovi

Poprad 1. júna (TASR) - Režisérovi Jánovi Pirohovi bude venovaný tohtoročný Medzinárodný festival horských filmov, ktorého XI. ročník sa uskutoční v Poprade od 8. do 12. októbra. Organizátori v týchto dňoch rozosielajú filmárom a producentským centrám záväzné prihlášky a pravidlá festivalovej súťaže.

Podľa riaditeľky podujatia Márie Hámorovej oslovili takmer 2000 subjektov, pričom najviac prihlášok smerovalo do Talianska a Francúzska, teda krajín so silnou tradíciou tvorby i prezentácie filmov s horskou tematikou. Termín na podanie prihlášok a odoslanie súťažných filmov je koniec júna. Z prihlásených filmov postúpi do festivalovej súťaže asi 40 titulov.

Rovnako ako v uplynulých ročníkoch podujatia aj tentoraz bude súčasťou festivalového diania pod Tatrami aj projekcia nesúťažných filmov. V rámci nej uvidia diváci filmový profil režiséra Piroha, ukážky jeho dokumentárnych, spravodajských i hraných filmov. Meno čestného hosťa festivalu zatiaľ nie je známe, ale zloženie medzinárodnej poroty áno. Budú ju tvoriť filmár Stipe Božic z Chorvátska, režisér Tomo Križnar zo Slovinska a riaditeľ filmového festivalu v britskom Kendal John Porter.

Chýbať nebudú ani sprievodné podujatia, predovšetkým fotografická súťaž obsahovo zameraná na hory z netradičného pohľadu.