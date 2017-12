Rómske divadlo ROMATHAN si pripomína výročie

KOŠICE 1. júna (SITA) – Rómske kamenné divadlo ROMATHAN z Košíc si pripomína 10. výročie svojho účinkovania. Je ojedinelým profesionálnym rómskym divadlom v Európe. Vzniklo v roku 1991 a publiku sa predstavilo prvýkrát 20. decembra 1992 hudobno-dramatic

kou freskou z histórie a súčasnosti Rómov Miesto pre Rómov – Than Perdal o Roma. V roku 1993 začal ROMATHAN naplno hrať. Desaťročné tvorivé účinkovanie si pripomenú 27. júna a pripravujú slávnostnú premiéru pôvodného muzikálu rómskych autorov Mariána Baloga a Milana Godlu Kamene osudu.

Pri zrode Rómskeho divadla stála známa aktivistka za práva Rómov Anna Koptová. Ansámbel začala budovať v spolupráci s režisérom Jánom Šilanom a dirigentom Karlom Adamom, ktorý je v súčasnosti riaditeľom divadla. Podľa neho si ROMATHAN ako jedinečné divadlo plní kultúrno-spoločenskú úlohu nielen v rámci východoslovenského regiónu, ale aj v reláciách celoslovenských a celoeurópskych. V súčasnosti má divadlo štyri umelecké zložky, hudobnú, dramatickú, tanečnú a spevácku, v ktorých pôsobí 31 rómskych umelcov. Divadlo ROMATHAN vo svojej desaťročnej umeleckej histórii naštudovalo 32 premiér, odohralo 1 750 repríz, ktoré prezentujú rómske ľudové umenie, ale aj repertoár svetových klasikov a diela rómskych autorov. Podľa K. Adama by tých vystúpení mohlo byť ešte viac. Divadlo sa totiž už niekoľko rokov usiluje získať mobilné javisko, s ktorým by mohli putovať aj do rómskych osád. Preto pripravujú kultúrny projekt, ktorým sa budú uchádzať o príspevok z európskych fondov.

"Absolvovali sme veľmi úspešné vystúpenia napríklad v Anglicku, Česku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rusku, Francúzsku, Belgicku," povedal Adam. Za svoju umeleckú prácu získalo divadlo viaceré významné ocenenia, ako napr. zlatú medailu z Moskvy, ocenenie prezidenta, cenu primátora mesta Košice, ceny z festivalov z Prahy, Budapešti a Viedne.