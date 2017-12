Lucie Bílá rozdávala úsmev a darčeky na detskej onkológii

1. jún 2003 o 17:58 © TASR 2003

Bratislava 1. júna (TASR) - Veľa darčekov a ešte viac milých slov dnes medzi malými pacientmi na Onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave rozdávala speváčka Lucie Bílá.

Ako vždy usmiata a plná optimizmu im rozhovormi a rozprávaním úsmevných historiek o synovi Filípkovi, spievaní a iných veciach aspoň na chvíľu spríjemnila často niekoľkomesačný pobyt v nemocnici. "Dnes je deň detí, a tak by vám dospeláci mali splniť každé želanie," povedala medzitým, ako rozbaľovala bábiku "Lucku" pre päťročné dievčatko, ktoré Bílej vylúdilo veľký úsmev na tvári rozprávaním o niekoľkých súrodencoch. Deťom, ktoré choroba drží pripútané na lôžko a musia byť izolované, priniesla podarúnky rovno do izieb. "Snažím sa pomáhať tam, kde sa práve nachádzam," tvrdí speváčka, ktorá sa stala oficiálnou tvárou nadácie onkologickej chirurgie Medical a návšteva nemocnice bola jedným z prvých projektov, na ktorom sa podieľa. Už na konci marca vystúpila na benefičných večeroch, na ktorej Národnému onkologickému ústavu odovzdali rádiofrekvenčný prístroj zameraný na liečbu metastáz a primárnych nádorov pečene v hodnote 1 600 000 Sk. V rámci dnešnej návštevy si detská onkológia od nadácie prevzala dva prístroje v celkovej hodnote asi 250 tisíc korún. "Jedná sa o perfúznu pumpu, ktorá slúži na kontinuálne podávanie chemoterapie a lôžko, ktoré je určené pre pacientov po transplantácii kostnej drene," vysvetlil zakladateľ a správca nadácie MUDr. Christian Bartko.

"Najskôr som si myslela, že sa budem charitatívnej činnosti venovať len u nás v Čechách, ale potom prišli páni z nadácie. Učarovala mi ich jasná stratégia, tak som si povedala, že poruším svoje predsavzatie. Som na to veľmi pyšná, pretože už prvá akcia priniesla krásne výsledky," povedala Bílá pred novinármi a dodala: "Dlho som premýšľala, či si urobím vlastnú nadáciu a zjednotím všetky svoje charitatívne aktivity pod jednu hlavičku. Zatiaľ som nemala čas, ale myslím, že tak do jedného roka by to mohlo byť reálne."

Na otázku novinárov, ako trávi Deň detí jej syn a či jej nie je smutno odpovedala: "Filípek si detský deň užíva so starými rodičmi a ockom. Ja mu to ale vynahrádzam inak. Nie som s ním síce stále, ale môžem mať napríklad dva mesiace prázdnin."

