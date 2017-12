Las Ketchup si prvý večer v Bratislave kvôli dažďu neužili

Bratislava 1. júna (TASR) - Notoricky známy hit Asereje si dnes na parkovisku pri bratislavskom Auparku zaspievalo a zatancovalo stovky fanúšikov španielskeho ...

1. jún 2003 o 20:05 © TASR 2003

Bratislava 1. júna (TASR) - Notoricky známy hit Asereje si dnes na parkovisku pri bratislavskom Auparku zaspievalo a zatancovalo stovky fanúšikov španielskeho Las Ketchup. Dievčatá nezapreli svoj južanský temperament a Slovákom ukázali, že to vedia parádne roztočiť.

Sesterské trio pochádzajúce z rozvetvenej hudobníckej rodiny z Cordoby, pricestovalo do Bratislavy v sobotu podvečer, no "veľa zábavy" si kvôli dažďu neužilo. "Boli sme po ceste unavené. Prišli sme do hotela, osprchovali sme sa, najedli a vybrali sa na prechádzku k Dunaju. Začalo ale pršať, tak sme sa vrátili a rozprávali sa na izbe," vyhlásili na adresu prvého večera stráveného na Slovensku. Pilar, Luciu a Lolu však prekvapila veľmi teplá noc a živo sa zaujímali, či tu naozaj niekedy aj sneží. Sestry o Slovensku veľa informácií nemajú, no vedia napríklad, že budeme vstupovať do Európskej únie a Lola vraj počula o veľkej opernej tradícii u nás.

Na margo svojho vzniku prezradili, že na začiatku išlo vlastne o zábavu. "Náš otec je gitarista, hrá flamenco a v Španielku je známy ako El Tomate (paradajka), tak sme si povedali, že budeme kečup a pri tom nakoniec aj zostalo," hovoria s tým, že preslávené tanečné kroky k hitu Asereje vznikli tak, že každá zo sestier pridala niečo.

Tlačová konferencia za ich účasti sa niesla v príjemnej uvoľnenej atmosfére, o ktorú sa postarali už vtedy, keď medzi novinárov prikráčali s plyšovými talizmanmi, ktoré dostali od detských obdivovateľov pri ceste z výťahu. Od slovenského vydavateľa si prevzali i platinovú platňu za album Las Hijas Del Tomate s predajom viac 5,5 tisíca nosičov.

V prvú júnovú nedeľu ich čakal náročný program vrátane autogramiády a spomínaného koncertu, na ktorom ich sprevádzala živá kapela. Ako predskokan sa predstavil Dan Nekonečný.

Nenáročne pôsobiace sestry nemali na organizátorov ich vystúpení na Slovensku žiadne prehnané požiadavky, jednou z hlavných bol však vynikajúci zvuk. Starať sa o ne bude šesťčlenný tím bodyguardov a bezpečnostná služba pre osobnú ochranu, ktorá ich bude sprevádzať pri každej ceste a prechádzke na Slovensku. Spoločnosť im bude robiť i herec Roman Luknár dlhodobo žijúci v Španielsku, známy zo Šulíkovej Záhrady, ktorý sa i na "tlačovke" predstavil v úlohe tlmočníka. V pondelok sa Las Ketchup presunú do Banskej Bystrice a o deň neskôr do Košíc. Odletia z Viedne v stredu podvečer.

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.