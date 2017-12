Adriana, biela vrana modelingu

Svetová topmodelka Adriana Sklenaříková bola minulý týždeň v Banskej Bystrici. Česká televízia o nej pripravuje hodinový dokument. Jej režisér nazval Adrianu bielou vranou medzi modelkami, to je dôvod, prečo si ju vybral ku kolekcii dokumentov o osobnosti

ach, čo sa presadili v cudzine. „Adriana je netypická modelka, ktorá neprešla žiadnymi veľkými škandálmi a aférami. Dokazuje, že aj v tomto biznise sa dá pracovať s úspechom bez excesov.“

Miroslav Šmídmajer mal najskôr z nakrúcania hrôzu, lebo, ako tvrdí, s modelkami a mladými speváčkami sa spolupracuje najhoršie: „No s Adrianou je to iné.“ Keď sa pritom v ich prítomnosti objavila v Paríži, ľudia šaleli: „Pri nakrúcaní na Montmartri sa objavila skupina Talianov, nevedeli sme, ako rýchlo ujsť. Adriana je v Taliansku a vo Francúzsku absolútna hviezda, v Paríži nás naháňali aj paparazzi. Nikdy som to ešte nezažil. To by ste videli, ako vie Adriana utekať,“ spomína Šmídmajer, no Sklenaříková je voči komplimentom imúnna: „Život prináša veľa šancí a príležitostí, stačí sa na ne len vrhnúť a správne ich využiť.“

Momentálne žije striedavo vo Francúzsku a v Aténach a má v talóne okrem dokumentu celovečerný film. Podrobnosti však tají, kým to nevyjde. (wm)