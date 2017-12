Festival Roxyfest sa skončil predčasne

KOŠICE – Prvý ročník hudobného festivalu Roxyfest 2003 sa skončil predčasne. Jeho organizátori sa rozhodli včerajší program zrušiť. Festival sa začal v piatok 30. mája v Košiciach a skončiť sa mal včera večer vystúpením známej českej skupiny Kryšto

2. jún 2003 o 8:35

Ťahákom prvého večera pôvodne trojdňového festivalu Roxyfest 2003 v Košiciach bolo vystúpenie pražskej skupiny Olympic s lídrom Petrom Jandom. FOTO PRE SME – RÓBERT ŠÁNDOR

KOŠICE – Prvý ročník hudobného festivalu Roxyfest 2003 sa skončil predčasne. Jeho organizátori sa rozhodli včerajší program zrušiť. Festival sa začal v piatok 30. mája v Košiciach a skončiť sa mal včera večer vystúpením známej českej skupiny Kryštof.

Podľa organizátorov bolo rozhodnutie odvolať včerajší program motivované viacerými príčinami. Prvým sklamaním bola účasť. Podľa stanoviska usporadujúcej agentúry Roxy v rámci mediálnej kampane odstúpili hlavní mediálni partneri. Pri plagátovej propagácii boli letáky Roxyfestu prelepované inými a bolo to „dosť veľa náhod“, ktoré si všimli aj účinkujúce skupiny. Aj napriek tomu, že všetci dostali dohodnuté zálohové platby, niektorí pritlačili organizátorov „k múru“ a chceli aj neúmerne vysoké honoráre, a to „na drevo“. Podľa organizátorov to bola rana pod pás, lebo to nie je v žiadnom biznise obvyklé, pričom si uvedomovali, že v sobotu ani v nedeľu nie je možné vyberať hotovosť. Dotácie súkromných investorov boli dohodnuté na vyplácanie po skončení festivalu, teda na pondelok 2. júna. Z bubliny sa vytvorila psychóza a organizátori museli nedeľňajší program odvolať. (tasr)