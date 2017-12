CD / SOUNDTRACKY

2. jún 2003 o 10:00

25th Hour

Warner Music

Jazzman Terence Blanchard je filmovým fanúšikom známy vďaka albumu cover verzií známych melódií strieborného plátna s názvom Jazz in Film, ale najmä ako dvorný skladateľ Spika Leeho (Do the Right Thing, Clockers, Mo‘ Better Blues či skvelý soundtrack Malcolm X). A tak nečudo, že táto dvojica spolupracovala i na Leeho najnovšom projekte. Výsledkom bola nominácia na Zlatý glóbus. Album, rovnako ako film, je plný emócií. A to nielen človeka lúčiaceho sa so slobodou a prehodnocujúceho svoj život, ale i New Yorku po 11. septembri. Preto prevláda smútok, zúfalstvo, dráma, niekedy až pátos, ktoré sú občas preteplené témou lásky ako v Sleeping is Naturelle. Blanchard je najsilnejší, keď opúšťa tradičné symfonické postupy a jeho melódie nás zavedú na Blízky východ, medzi Keltov či do džezového klubu.

Johnny English

Universal Music

Rowanovi Atkinsonovi ako agentovi britskej výzvednej služby MI7 Johnnymu Englishovi sa v slovenských kinách celkom darilo. Uvidíme, ako to bude so soundtrackom. Titulná skladba Man For All Seasons z pera (spolu s Hansom Zimmerom!) a v interpretácii Robbieho Williamsa je dosť nevýraznou variáciou na bondovské melódie. A pri orchestrálnych melódiách typu Theme from Johnny English neviem, či je to ešte bondovská paródia, alebo už „totálna výpožička“. S výnimkou salsa verzie titulnej melódie i vrátane skrytého bonusu dosť nevýrazná zmes.

Frida

Universal

Životopisný film o mexickej maliarke Fride Kahlo so Salmou Hayekovou uvidíme v predpremiére až o pár týždňov na festivale Art film, ale už dnes vieme, že skladateľ Elliot Goldenthal si za soundtrack k nemu odniesol Oscara i Zlatý glóbus. Zaslúžene. Asi tretinu soundtracku tvoria nahrávky interpretov mexickej ľudovej hudby, no klobúk dolu pred Goldenthalovými „mexickými“ kompozíciami. Spojenie mexických harmónií so sláčikmi a minimalizmom v Burning Bed, tango Alcoba Azul, či duet elektrizujúcej Lily Downsovej a Brazílčana Caetana Velosa v Burn it Blue sa mu naozaj vydarili. V počítači objavíte na CD i niekoľko rozhovorov.

Matrix Reloaded

Warner Music

Filmové pokračovanie Matrixu sa po zastávke v Cannes dostalo i na Slovensko. Soundtrack k nemu pozostáva z dvoch CD nadupaných hviezdami. Od inštrumentálnych Linkin Park, cez This Is the New Shit Marilyna Mansona, Reload Roba Zombieho, skladby Deftones či Rage Against the Machine (podobne ako predchádzajúca trojica hrali i na „jednotke“) sa na vás od prvých sekúnd stále rúti skvelá zmes nu-metalu a súčasnej tanečnej hudby (napríklad Oakenfoldov remix Dave Matthews Bandu). Osobne však dávam prednosť druhému CD s bonusmi (napríklad Posledný let Osirisa) vyžadujúcimi výkonný počítač, 17-minútovou Matrix Reloaded Suite Dona Davisa a najmä originálnym strhujúco pulzujúcim spojením Davisa, techno kapely Juno Reactor a zvuku symfonického orchestra. (mu)