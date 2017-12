Spitý clivým ukulele

Romantický dandy Jon Brion v hudobných vydavateľstvách neuspel, všetky odradil svojou svojhlavosťou. Je príliš čudný, z iného sveta.

3. jún 2003 o 10:00 ANDREA PUKOVÁ

On sa však predsa len nestratil. Hrá v jednom z najobliehanejších insiderských klubov v Los Angeles. Okrem toho sa uchytil ako skladateľ soundtrackov pre Hollywood.

Dáva prednosť exotickým nástrojom pred vlastnými skladbami, ktoré pripomínajú najuvoľnenejšie chvíle Beatles a Beach Boys. Šialené coververzie so sprievodom havajského ukulele.

Jon Brion ovláda digitálne štúdiové technológie, no nestal sa ich otrokom. Pomocou nich oslavuje akustický zvuk hudobných nástrojov a tradičných melódií. Orchester znie občas úplne nezvyčajne, ale stále viete, že hrajú živí hudobníci, a nie mašinky. Pomocou modernej techniky skladateľ vytvára nový zvukový svet.

Brion sa stal zvláštnou kalifornskou špecialitou. Ako producent a štúdiový hudobník sa zúčastnil na veľkých úspechoch Aimee Mann a Fiony Apple. Zarezervovali si ho aj Macy Gray, Beck, Peter Gabriel a David Byrne. Veľkej vydavateľskej firme pripadal jeho nádherný sólový album Meaningless príliš nezvyklý a tak je prístupný len on-line (www.jonbrion.com).

Oscarový režisér Paul Thomas Andersson si ho najal ako skladateľa pre svoj najnovší film Opití láskou. Jon Brion romantiku francúzskej harmoniky zušľachtil zvukmi ukulele či škripotom strún. Komu sa také čosi naozaj páči, mal by sa vybrať do L.A. a už poobede sa postaviť do radu na lístky do jeho klubu Largo.