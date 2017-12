Zopár výbuchov, ktoré už dávno vyšli z módy

Jadro (The Core) * USA 2003 * 135 minút * Réžia: Jon Amiel * Hrajú: Aron Eckhart, Hilary Swanková, Delroy Lindo, Stanley Tucci * Premiéra v SR: zajtra

4. jún 2003 o 11:30 EDWIN GRASSMEIER

Golden Gate zničený. FOTO - MOVIEWEB

Cesta do stredu sveta je v podstate dosť nudná. Iste aj preto skrátil Jules Verne tento výlet na minimum a namiesto monotónnych tmavých brál nám radšej servíroval zabudnutý svet plný obrovských prazverov uprostred našej planéty.

The Core, bohužiaľ, nechce byť fantastické dobrodružstvo. Režisér Jon Amiel - autor Pasce a Návratu Sommersbyho trvá na katastrofickom námete, akými sa scenáre hemžili v polovici deväťdesiatych rokov. Možno sa vynoril pri dôkladnom upratovaní a niekto poriadkumilovný ho omylom položil Amielovi na stôl. Ale možno film vznikol v dobrej viere, že po tom, čo v Dni nezávislosti vybuchol Biely dom a čo sa v Mars útočí zrútil Big Ben alebo keď sa v priamom televíznom prenose zosypali dvojičky, treba zlikvidovať ešte aj Koloseum a Golden Gate.

Dôvodom pre novodobé zničenie slávnych pamiatok je tentoraz hrozba, že vyhasne zemské jadro. A tak do stredu zeme vyráža niekoľko renomovaných hercov z nezávislej sféry (Hilary Swanková, Aaron Eckhart, Stanley Tucci) s bombami v batožine, aby znovu rozhýbali našu odkväcnutú planétu. Keby sa namiesto zachraňovania sveta radšej podujali na skromnejšiu misiu so slušným scenárom a lepšími efektmi, tak by sa ten návrat katastrofického filmu dal aspoň ako-tak prežiť. Ale takto - „Čo tu vlastne robím?“ správne sa pýta Stanley Tucci, než podľahne záchvatu hysterického smiechu a sám seba vyhodí do vzduchu.