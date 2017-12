Blížia sa staré dobré svaly

Arnold Schwarzenegger v Terminátorovi 3.

Po dvanástich rokoch sa Terminátor, najúspešnejší kyborg všetkých čias, vracia na plátno. Na rozdiel od šou Matrix Reloaded Terminátor 3 nestavil všetko na silu efektov. Popri Arnoldovi Schwarzeneggerovi sa režisér Jonathan Mostow spolieha predovšetkým na scenár.

„Príbeh je dobrý, a to je najhlavnejšie.“ V rozhovoroch o pukancových filmoch len zriedka padajú takéto vety. Až po niekoľkých otázkach začína hovoriť o impozantných akčných scénach alebo o diaľkovo riadených robotoch, vytvorených zvlášť pre tento film. Vlastne by to malo znieť podozrivo. Lebo zatiaľ sa zdá, že vo veľkej kasovej bitke trhákov vyhrá ten, kto vrhne väčšie senzácie.

Presne to bolo ťažiskom kampane na The Matrix Reloaded. V rozhovoroch zostávali hviezdy a režiséri v ústraní, a pred novinárov najviac predstupoval tvorca efektov John Gaeta. Pri filmovej verzii komiksu The Hulk zasa smeruje najväčší záujem médií k imidžu titulnej postavy.

Odvar z Matrixu

Terminátor 3 všetko postavil na staromódnych hodnotách – a tak má v rukách lepšie karty. Všeobecné sklamanie z odvaru Matrixu sa už odrazilo na drastických úbytkoch návštevnosti hneď po štartovacom víkende. Napríklad, Spider-Man sa minulý rok vzniesol do rekordných výšok návštevnosti skôr vďaka starostlivo napísanému scenáru než pre virtuálne vízie.

Dnesľ sa nedá odhadnúť, ktorý z nákladných letných filmov najlepšie splní nádeje. Zatiaľ sa zdá, že Terminátor 3 bude dôstojne nasledovať slávu svojich predchodcov. Úryvky, ktoré zatiaľ premietali nezávislému publiku, sa veľmi páčili. Robia sa už plány na ďalšie pokračovanie. James Cameron, pôvodný režisér Terminátora, ponuku na pokračovanie roky odmietal.

Jonathan Mostow si ako scenáristov u producentov preboxoval svojich kandidátov – Johna D. Brancata a Michaela Ferrisa – ktorí, aspoň podľa slov viacerých zúčastnených, utkali podobne rafinovaný dej ako vo svojom, tiež spoločnom, scenári k filmu Hra s Michaelom Douglasom. Samotné súčiastky sa veľmi nelíšia od doterajších Terminátorov: sú tam mohutné naháňačky na autách, orgie ničenia laboratórií a ku koncu veľký zápas medzi Terminátorom a jeho protihráčkou robotkou. Zo známej zostavy bude chýbať Sarah Connorová, ktorú predtým hrala Linda Hamiltonová, pôvodný terč zabijackých strojov.

Nový Terminátorov nájomník

Atmosférou má byť Terminátor 3 ľahší a ironickejší, než jeho predchodcovia. Nástup Terminátora je variáciou na úvod k druhému dielu, kde Arnold Schwarzenegger vstúpi v Adamovom rúchu do motorkárskeho baru. Terminátorka sa zas znesie nahá rovno do srdca nóbl štvrte Beverly Hills.

Na rozdiel od Matrix Reloaded tu šialené zrážky áut nebudú počítačovou animáciou. Sú skutočné. Tím Alana Halla vyvinul možnosť riadiť celkom obyčajné autá na diaľku. Uplatnil sa dokonca aj stošesťdesiattonový žeriav. V časoch, keď sa filmy čoraz viac definujú prostredníctvom technológie, trocha tradicionalizmu nezaškodí.

Jonathan Mostow si je vedomý svojej zodpovednosti: „Tento dom postavil James Cameron. Ja som len nájomník, ktorý chce pristavať ďalšie poschodie.“

Dokonca aj samotný Cameron podľa všetkého nováčikovi Mostowovi dôveruje. K producentom Terminátora má napätý vzťah, ale aj tak je optimistický: „V treťom dieli Votrelca mi rozbili koncepciu filmu. Neviem si predstaviť, že by sa niečo podobné mohlo stať s Terminátorom.“ (puk)